Hessen: Miese Löhne wegen Tarifflucht

Von: Jutta Rippegather

Teilen

Auf dem Bau herrschen immer noch Dumpinglöhne. Selbst bei öffentlichen Aufträgen. © Sebastian Gollnow/dpa

Der DGB fordert die Landespolitik zum Handeln auf. Eine neue Studie zeigt: Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst.

Aktuell arbeitet nur noch etwas mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in Hessen in Unternehmen mit Tarifvertrag. Das hat massive negative Auswirkungen – die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Zu diesem Schluss kommt die Studie „Tarifverträge und Tarifflucht in Hessen“. Thorsten Schulten vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung und der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, haben sie jetzt präsentiert.

21 Prozent der Betriebe mit Tarifbindung

Demnach liegen Hessens Betriebe mit einer Tarifbindung von 21 Prozent exakt auf dem bundesweiten Durchschnittsniveau. Der Abwärtstrend hat sich in jüngster Vergangenheit noch einmal verstärkt. Überraschend: Am schlechtesten zahlen jene Unternehmen, die angeben, sich an den Tarifverträgen zu orientieren. „Die picken sich in der Regel die Rosinen raus“, sagte Schulten am Mittwoch in Frankfurt.

21 Prozent der Betriebe mit Tarifbindung

Der Studie zufolge liegt Hessen im Bundesvergleich nach Hamburg und Baden-Württemberg mit einem Brutto-Medianlohn von 3799 Euro im Monat an dritter Stelle. Doch der Niedriglohnsektor ist groß: Im Jahr 2020 verdienten 15,2 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten weniger als zwei Drittel des gesamtdeutschen Medianlohns. Hessen liegt damit etwas unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt von 18,1 Prozent.

Der DGB-Bezirksvorsitzende Rudolph forderte politisches Handeln. Hessen brauche nach der Landtagswahl im Herbst eine Regierung, die dafür sorge, dass bei öffentlichen Aufträgen nur jene Firmen den Zuschlag erhalten, die nach Tarif bezahlen. Derzeit werde auf dem Bau im Rhein-Main-Gebiet mit seinen vielen Subunternehmen sogar schlechter gezahlt als in Thüringen. Auch müssten die Kommunen zur Transparenz in ihren Beteiligungsgesellschaften verpflichtet sein. Als positives Beispiel hob Rudolph Darmstadt hervor.

Tarifflucht Sie reicht von 20 Prozent im Gastgewerbe, der Land- und Forstwirtschaft bis zu fast 100 Prozent in der öffentlichen Verwaltung in Hessen. Die Wahrscheinlichkeit steigt mit der Größe des Betriebs und dessen Alter. Bei nach 2010 gegründeten Betrieben liegt sie bei lediglich 17 Prozent. Im Regierungsbezirk Kassel zahlen 32 Prozent aller Betriebe nach Tarif, im Bezirk Gießen 25 Prozent, Schlusslicht ist Südhessen mit 23 Prozent. jur Die gesamte Studie ist zu finden unter https://hessen-thueringen.dgb.de

Bei der jüngsten Novellierung des hessischen Vergabegesetzes habe die Koalition die Chance für Verbesserungen verpasst. Geändert worden seien einzig die Konditionen für den öffentlichen Personennahverkehr und Schienenpersonenverkehr – im Wesentlichen, um EU-Regeln umzusetzen.

21 Prozent der Betriebe mit Tarifbindung

„Die Erfolgsfaktoren für gute Arbeit sind Tarifverträge und Mitbestimmung“, stellte der DGB-Landesvorsitzende klar. Die rückläufige Tarifbindung sei vor allem unter verteilungspolitischen Gesichtspunkten problematisch: „Wir beobachten seit rund 20 Jahren eine anschwellende Lohnungleichheit und eine zunehmende Spreizung der Einkommensverteilung.“

21 Prozent der Betriebe mit Tarifbindung

Unterstützung kam von der Linken. Die vom DGB präsentierten Zahlen seien erschreckend, sagte Axel Gerntke, wirtschaftspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. „Staatliche Regulierung muss so wirken, dass Unternehmen, die Tarifflucht begehen, am Ende keine Wettbewerbsvorteile haben dürfen.“