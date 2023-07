Hessen: Mehr Lehrlinge verzweifelt gesucht

Von: Hanning Voigts

Junge Leute zum Ausbilden gesucht: Im vergangenen Ausbildungsjahr gab es in Hessen mehr freie Lehrstellen als Bewerber:innen. Foto: dpa © dpa

In Hessen sind im vergangenen Jahr Hunderte Ausbildungsstellen unbesetzt geblieben. Die Landesregierung will mit einer Praktikumswoche für die Lehre werben.

Die Realität am hessischen Ausbildungsmarkt hat sich gedreht. Vor rund 20 Jahren war es üblich, dass Unternehmen jede Menge Bewerbungen für ihre Ausbildungsstellen hatten und viele junge Menschen nirgendwo unterkamen. Im zu Ende gehenden Ausbildungsjahr 2022 / 2023 gab es dagegen 32 400 Ausbildungsplätze und nur 30 200 junge Menschen, die sich bewarben. Es fehlten also allein in Hessen 2200 Bewerber:innen.

Man stelle einen „fast dramatischen Rückgang bei den Bewerberzahlen“ fest, sagte Frank Martin, Chef der hessischen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, am Freitag, als er mit Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) in Wiesbaden die aktuellen Zahlen vorstellte. In den vergangenen 20 Jahren habe die Bundesagentur sich vor allem um junge Menschen gekümmert, die keine Ausbildung beginnen konnten. Heute erlebe man „einen Wettbewerb um junge Leute“. Dass immer weniger auf den Ausbildungsmarkt kämen, liege am demografischen Wandel, sagte Martin. Der Trend zu „weiter zurückgehenden Schulabgängerzahlen“ werde sich definitiv fortsetzen.

Hessen: Zwei Drittel der Arbeitslosen haben keine Ausbildung

Obwohl wegen des Fachkräftemangels mehr Unternehmen bereit wären, auch nicht optimal geeigneten Azubis eine Chance zu geben, werde es auch in Zukunft Jugendliche geben, die keinen Ausbildungsplatz finden, sagte Martin. Dabei sei eine abgeschlossene Berufsausbildung inzwischen eine fast vollständige Absicherung gegen Arbeitslosigkeit: 62,4 Prozent der Arbeitslosen in Hessen haben keinen Beruf gelernt, 2017 seien es nur 52,9 Prozent gewesen. Auf dem leergefegten Arbeitsmarkt fänden zunehmend nur noch Ungelernte keinen Job mehr.

Der Fachkräftemangel werde noch dadurch verschärft, dass allein in sogenannten Engpassberufen mehr als ein Fünftel der Beschäftigten 55 Jahre oder älter sei und dort in den nächsten Jahren fast 330 000 Menschen in Rente gingen. Nur ein Fünftel der offenen Jobs seien Hilfsstellen für Unqualifizierte, gesucht würden fast nur Fachkräfte.

Hessen: Die Landesregierung will die duale Ausbildung fördern

Wirtschaftsminister Al-Wazir betonte, die Landesregierung tue alles, um mehr Schulabgänger:innen für eine duale Ausbildung zu begeistern. Da man in Hessen inzwischen auch mit einem Gesellenbrief an die Uni gehen könne, sei es möglich, später noch zu studieren, sagte Al-Wazir. „Eine Ausbildung ist keine Sackgasse, im Gegenteil.“

Die hessischen Unternehmen spürten den Fachkräftemangel schon jetzt sehr deutlich. Restaurants legten etwa wegen Personalmangels zusätzliche Ruhetage ein, Elektrobetriebe sagten Aufträge ab. Man müsse daher auch die „stille Reserve“ mobilisieren, etwa ältere Menschen oder Frauen, die in Teilzeit arbeiteten, sagte Al-Wazir. Gleichzeitig müsse die schulische Berufsorientierung gestärkt und mehr Werbung für eher unbekannte Ausbildungsberufe gemacht werden.

Hessen: Fünf Praktikumsbetriebe in fünf Tagen

Vom kommenden Jahr an solle es etwa die „hessische Praktikumswoche“ geben, in der Schüler:innen ab 15 Jahren in fünf Tagen fünf Betriebe kennenlernen könnten, kündigte Al-Wazir an. Sein Ministerium suche derzeit Partner:innen aus der Wirtschaft. Aus Praktikant:innen könnten rasch Auszubildende werden. Zudem mache das Land Hessen weiter Werbung für die sogenannten MINT-Berufe oder Lehrberufe, die für die Umstellung auf Klimaneutralität gebraucht würden. (Hanning Voigts)