Hessen: Marius Weiß beantragt Einstellung der Ermittlungen

Von: Hanning Voigts

Marius Weiß soll einen Parkausweis für den Landtag gefälscht haben. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den hessischen SPD-Fraktionsvizechef wegen Urkundenfälschung. Sein Rechtsanwalt hat nun die Einstellung des Verfahrens beantragt.

Im Ermittlungsverfahren gegen den hessischen SPD-Landtagsabgeordneten Marius Weiß wegen des Verdachts der Urkundenfälschung hat sein Anwalt bei der Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens beantragt. Wie Weiß am Dienstag der Frankfurter Rundschau sagte, habe sein Rechtsbeistand die Verfahrensakten geprüft und sei zu der Einschätzung gekommen, dass das Verfahren einzustellen sei. Die Entscheidung darüber liegt bei der Ermittlungsbehörde.

Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden ermittelt gegen Weiß, der den Untersuchungsausschuss zum rechten Terroranschlag von Hanau leitet und zudem stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion ist, weil dieser seinen Parkausweis für den Hessischen Landtag kopiert haben soll. Abgeordnete haben einen speziellen violetten Parkausweis, mit dem sie jederzeit in die Tiefgarage des Wiesbadener Stadtschlosses fahren können.

Hessen: Weiß soll seinen Parkausweis kopiert haben

Grundsätzlich dürfen das auch Mitarbeiter:innen des Landtags und der Fraktionen, diese müssen allerdings an Plenartagen, wenn in Wiesbaden besonders viel los ist, in einem externen Parkhaus parken und anschließend einige Minuten zu Fuß zum Parlament gehen.

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hatte berichtet, dass der Vorwurf im Raum stehe, Weiß habe seiner Frau, die für die SPD-Landtagsfraktion arbeitet, seinen besseren Parkausweis kopiert, damit auch sie jederzeit ins Parkhaus konnte. Weiß hat zu den Vorwürfen bisher nicht öffentlich Stellung genommen; die Ermittlungen in der Sache dauern noch an.

Hessen: Die heiklen Ermittlungen beschäftigten auch die SPD-Fraktion

Unterdessen treibt der Fall auch die SPD-Fraktion um. Wie ein Sprecher der FR bestätigte, waren die Vorwürfe gegen Weiß kurz Thema in der letzten Fraktionssitzung. Dort sei aber vor allem der offene Verfahrensstand besprochen worden.

Marius Weiß sagte der FR, er habe den Fraktionsvorstand umfassend über die strafrechtlichen Ermittlungen informiert und auch zugesichert, seine Vorstandskolleginnen und -kollegen jederzeit über weitere Entwicklungen in der Sache zu unterrichten.

Hessen: Im Juni wählt die SPD ihre Kandidaten für die Landtagswahl

Strafrechtlich dürften die Vorwürfe für den Juristen Weiß keine besonders schweren Folgen haben, selbst wenn die Ermittlungen nicht eingestellt werden. Auf Urkundenfälschung steht eine Geldstrafe oder in schweren Fällen Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Politisch sind die Ermittlungen aber durchaus brisant: Mitte Juni will die SPD auf einem Landesparteitag in Hanau ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl am 8. Oktober wählen; der ambitionierte und machtbewusste Weiß dürfte dabei auf einen der vorderen Listenplätze hoffen. Es ist durchaus denkbar, dass die Vorwürfe seine Chancen bei der Auswahl schmälern könnten.

Die Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, hat sich bislang nicht öffentlich zu der Angelegenheit geäußert. Es ist aber davon auszugehen, dass sie die Entwicklungen genau im Blick behält, zumal die Umfragewerte der SPD zuletzt sowieso nicht besonders gut waren. Mitte März hatte der „Hessentrend“ des Hessischen Rundfunks die SPD bei nur 20 Prozent gesehen – hinter der CDU mit 32 und den Grünen mit 22 Prozent. (Hanning Voigts)