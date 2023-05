Hessen: Lob der eigenen Europapolitik

Von: Jutta Rippegather

Staatsministerin Lucia Puttrich wird nicht mehr bei der Landtagswahl antreten. © CDU

Europaministerin Puttrich hält ihre letzte Regierungserklärung. Sie ist ambitionslos.

Es hätte eine Herzblutrede werden können. Immerhin brennt Lucia Puttrich, wie sie sagt, für Europa. Doch ihre wohl allerletzte Regierungserklärung als hessische Ministerin hinterließ nicht diesen Eindruck. Ambitionslos las die CDU-Politikerin am Dienstagnachmittag ihren Redetext vom Manuskript ab. Der wolkige Titel „Hessen in Europa – Europa in Hessen“ war richtig getroffen. So urteilte anschließend die SPD-Abgeordnete Sabine Waschke, die sich mehr wünschte als das, was Puttrich zuvor als „Europapolitik in einem Guss“ in höchsten Tönen gelobt hatte. „Blass, tatenlos, ohne Ideen“ sei das, was Puttrich in Brüssel und Berlin treibe, sagte Waschke. Und unglaubwürdig angesichts eines CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz, der die Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft gelobt hatte, mit der die Hessen-CDU vor 24 Jahren Wahlkampf gemacht hatte. „Eine Kampagne, die ausgrenzt und spaltet“, widerspreche dem Europagedanken.

Puttrich ist eine von vier Ministerinnen und Ministern, die zur Landtagswahl am 8. Oktober nicht mehr kandidieren. Sie zieht sich zurück – wie Innenminister Peter Beuth (CDU), Priska Hinz und Kai Klose (beide Grüne). Die 62-Jährige will „neuen Kräften Gelegenheit geben, politisch zu starten“. So hatte sie ihre Absage an die Landespolitik begründet. Nach fast 30 Jahren Berufspolitik will sie sich künftig nur noch ehrenamtlich engagieren. Die Wetterauer CDU-Vorsitzende kehrt zurück zu ihren Wurzeln.

Von Jugend auf war sie politisch tätig – erst ehrenamtlich, von 1995 an im Hauptamt als erste direkt gewählte CDU-Bürgermeisterin ihrer Heimatstadt Nidda. Nach einem Jahr als Bundestagsabgeordnete wurde sie 2010 Hessische Staatsministerin, zunächst vier Jahre zuständig für das Ressort Umwelt. Eine turbulente Zeit, in der Puttrich sich einem Untersuchungsausschuss stellen mussten. Anlass war das Abschalten des Atomkraftwerks in Biblis – eine Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Fukushima. In der Hektik unterlief dem Umweltministerium in Wiesbaden ein formaler Fehler. RWE forderte Schadenersatz in Höhe von 235 Millionen Euro. Im Sommer 2017 zog der Konzern die Klage zurück – Ergebnis eines Vertrages zwischen der Bundesrepublik und Betreibern deutscher Kernkraftwerke. Zu dieser Zeit war Puttrich längst nicht mehr an der Spitze des Umweltministeriums. Schon 2014 hatte die Union das Ressort den Grünen überlassen – dem neuen Koalitionspartner.

Fortan kümmerte Puttrich sich um die Partnerregionen wie die italienische Emilia-Romagna – die Region, die aktuell mit den Folgen der Überschwemmungen kämpft. Hessen habe Unterstützung angeboten – mit diesem Thema begann die Europaministerin ihre Rede. Über den europäischen Schulterschluss als Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine schlug sie einen Bogen zu Angeboten, die vor allem die Jugend für Europa begeistern. Dabei dürfte die regionale wie nationale Identität nicht verloren gehen. „Wir brauchen ein starkes Hessen in einem starken Deutschland, das Teil und Motor der europäischen Integration ist.“