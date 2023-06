Hessen: Linke klagt gegen neues Versammlungsgesetz

Von: Hanning Voigts

Demonstration gegen das neue hessische Versammlungsgesetz Mitte März in Frankfurt. Foto: Monika Müller © Monika Müller

Die Fraktion der Linken im hessischen Landtag will nächste Woche Klage gegen das hessische Versammlungsgesetz einreichen. Die Abgeordneten halten das Gesetz für verfassungswidrig.

Die Linksfraktion im hessischen Landtag macht Ernst. Die Abgeordneten wollen beim Hessischen Staatsgerichtshof gegen das Mitte April mit den Stimmen der schwarz-grünen Regierungskoalition verabschiedete Versammlungsfreiheitsgesetz klagen. „Das Gesetz ist aus unserer Sicht eindeutig verfassungswidrig“, sagte Torsten Fehlstehausen, innenpolitischer Sprecher der Linken, der Frankfurter Rundschau. Man werde die vom Berliner Staatsrechtler Clemens Arzt verfasste Klageschrift Ende kommender Woche bei Gericht einreichen.

Die Klage stütze sich auf gleich mehrere Argumente, sagte Felstehausen. In Artikel 14 der hessischen Verfassung heißt es, Demonstrationen könnten durch ein Landesgesetz „anmeldepflichtig gemacht werden“. Das neue Gesetz sehe aber wesentlich mehr Einschränkungen für Demonstrationen und Kundgebungen vor, „die nicht durch die hessische Verfassung gedeckt sind“.

Hessen: Kritik an vielen einzelnen Regelungen

Daneben greife man in der Klageschrift zahlreiche einzelne Regelungen in dem Gesetz an, unter anderem die Befugnisse der Polizei, Versammlungsteilnehmer:innen vorab zu kontrollieren, Protestzüge ohne große rechtliche Hürden zu filmen oder die Namen von Ordner:innen zu verlangen, sagte Felstehausen. Das gesamte Gesetz trage der grundsätzlichen „Staatsferne“ von Demonstrationen, wie sie das Bundesverfassungsgericht festgeschrieben habe, nicht ausreichend Rechnung.

Außerdem regele das neue Gesetz auch Versammlungen in geschlossenen Räumen, wo das Land aber gar keine Regelungskompetenz habe. Man sei zuversichtlich, dass der Staatsgerichtshof der Klage zumindest in Teilen folgen und das Gesetz in seiner beschlossenen Form für unvereinbar mit der hessischen Verfassung erklären werde. Die Linke hatte das Gesetz von Anfang an scharf kritisiert und eine Klage beim Staatsgerichtshof seit April bereits mehrfach angekündigt.

Hessen: Ein Gesetz mit langer Vorgeschichte

Das hessische Versammlungsfreiheitsgesetz hat bereits eine längere Vorgeschichte. Die Koalition aus CDU und Grünen hatte es im November vorigen Jahres ins Parlament eingebracht. Es ersetzt für Hessen das schon länger als veraltet geltende Versammlungsgesetz des Bundes. Die entsprechende Gesetzgebungskompetenz haben die Bundesländer seit einigen Jahren inne. Versammlungsrecht ist juristisch komplex, weil die Freiheit, sich zu einer Kundgebung oder Demo zu versammeln, ein Grundrecht darstellt.

Das schwarz-grüne Gesetz war von Anfang an auf Widerstand getroffen. Die Expertin Michèle Winkler vom Komitee für Grundrechte und Demokratie hatte in einem FR-Interview kritisiert, das Gesetz betrachte Versammlungen zu stark mit einem polizeilichen Blick und schränke die Möglichkeiten, das Grundrecht auf Versammlungen auszuüben, unzulässig ein.

Hessen: Deutliche Kritik von Sachverständigen

Auch in der Anhörung im Landtag hatten mehrere Sachverständige einzelne Regelungen kritisiert. Linke Gruppen hatten in Frankfurt und Wiesbaden gegen das Gesetz demonstriert.

Bei der Verabschiedung im April hatte es sogar einen kleinen Eklat gegeben, weil die Fraktion der Linken geschlossen rote Schilder mit dem Aufdruck „Grundrechte schützen, Versammlungsgesetz stoppen“ in die Höhe gehalten hatten. Nach der Hausordnung des Parlaments sind solche Aktionen unzulässig. (Hanning Voigts)