Hessen: Linke fordern höhere Steuern für Reiche

Von: Hanning Voigts

Ein Dachs gegen den Dax: Janine Wissler auf einer Kundgebung der Linkspartei am Freitag auf der Frankfurter Zeil. Foto: Peter Jülich © Peter Jülich

Die Linkspartei startet in Frankfurt eine neue Kampagne für mehr Umverteilung. Hessische Linke verbinden das mit einem Aufruf zur Landtagswahl im Herbst.

Unweit der Hauptwache, mitten auf der Zeil in Frankfurt, steht ein meterhoher Dachs. Die aufblasbare Figur trägt einen Nadelstreifenanzug, eine goldene Uhr und ein rotes Schild in der Hand. „Tax the DAX“ steht darauf, besteuert den Dax. Vor dem Anti-Dax-Dachs, mit einem Mikrofon in der Hand, steht Janine Wissler, Bundesvorsitzende der Linkspartei. Der Dachs sei „ein sehr sympathisches Tier, das dafür stehen soll, dass wir die exorbitanten Gewinne endlich besteuern müssen“, sagt die jahrelange Galionsfigur der Linken im hessischen Landtag.

In den Frankfurter Bankentürmen und an der Börse um die Ecke würden Millionengewinne gemacht, „während andere nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen“, ruft Wissler unter dem Applaus von rund 50 Anhänger:innen. „Wir sagen: Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten und müssen diesen sagenhaften Superreichtum endlich besteuern!“

Hessen: Eine bundesweite Kampagne

Wissler und andere Linken-Politiker:innen sind an diesem Freitagmittag nach Frankfurt gekommen, um eine neue, bundesweite Kampagne ihrer Partei vorzustellen. „Umsteuern – holen wir uns den Reichtum zurück“ heißt das Projekt, das sich für eine stärkere Besteuerung von Unternehmen, eine Übergewinnsteuer, eine höhere Erbschaftsteuer und eine Wiedererhebung der Vermögensteuer einsetzt, nach dem Motto: In der Krise sollen die Vermögenden stärker zu den Ausgaben der Gesellschaft beitragen.

Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten.

„Es gibt Geld wie Heu in diesem Land, es ist nur zutiefst ungerecht verteilt“, sagt Wissler. „Für Rüstung hat man Milliarden, und für die Kindergrundsicherung hat man’s nicht.“ Es brauche endlich „eine gerechtere Verteilung von gesellschaftlichem Reichtum“.

Hessen: Die Linke will im Landtag bleiben

Nach Wissler nehmen Elisabeth Kula und Jan Schalauske das Mikrofon in die Hand und stellen sich vor den Aufblas-Dachs, die beiden Spitzenleute der Linken für die Landtagswahl am 8. Oktober. In Hessen gebe es rund 2000 Einkommensmillionäre, gleichzeitig lebe jedes vierte Kind in Armut. „Ich finde, das ist eindeutig Ausdruck von Politikversagen“, formuliert Kula. Allein in die hessischen Schulen müssten fünf Milliarden Euro gesteckt werden. Viele kommunale Schulträger könnten diese Kosten nicht stemmen, das Land müsse einspringen.

Und damit solche Forderungen im Hessischen Landtag weiter erhoben werden könnten, müsse die Linke im Herbst wieder ins Parlament gewählt werden. „Ja, die Zahlen sehen aktuell nicht so aus, wie wir uns das wünschen“, räumt Kula ein – in aktuellen Umfragen steht die Partei bei nur vier Prozent Zustimmung. Aber die Linke, so Kula, werde im Landtag eindeutig gebraucht.

Hessen: Schlechte Löhne in Bad Hersfeld

Jan Schalauske berichtet, dass der Amazon-Chef Jeff Bezos einer der reichsten Menschen der Welt sei, während die Beschäftigten seines Unternehmens etwa im hessischen Bad Hersfeld seit Jahren für einen angemessenen Tarifvertrag kämpften und streikten. „Wir dürfen uns mit dieser Schere zwischen Arm und Reich niemals abfinden, und sie hat auch was mit Hessen zu tun“, ruft Schalauske. Auch in Deutschland brauche es eine Übergewinnsteuer wie in Italien und Spanien, um einen Teil der Extraprofite etwa von Energie- und Lebensmittelkonzernen in der aktuellen Krise abzuschöpfen. So eine Steuer sei „kein Hexenwerk“, sagte Schalauske und fordert dann: „Krisenprofite gehören verdammt noch mal besteuert.“

Den Anhänger:innen der Linken auf der Zeil gefällt das, sie klatschen und lassen sich danach mit einem großen Banner mit der Aufschrift „Umsteuern“ fotografieren. Einige Passant:innen bleiben stehen und hören den Reden zu. Ein älterer Herr schüttelt dabei erbost den Kopf, zwei Damen scheinen die Forderungen der Linken dagegen zu gefallen. Mal sehen, was es dann bei der Landtagswahl nützt. (Hanning Voigts)