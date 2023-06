Hessen: Landtag streitet über die Asylpolitik der EU

Von: Hanning Voigts

Teilen

Flüchtlinge kommen mit ihrem Hab und Gut in der hessischen Erstaufnahme in Gießen an. Foto: dpa © Boris Roessler/dpa

Die Linksfraktion im hessischen Landtag kritisiert den EU-Asylkompromiss mit scharfen Worten. CDU, SPD und Grüne sehen die Reform als derzeit beste Lösung.

Die Abgeordneten des Hessischen Landtages haben am Donnerstag lebhaft und kontrovers über die Asylpolitik in Hessen und Europa gestritten. Die Linksfraktion hatte einen Antrag ins Plenum eingebracht, in dem sie bessere Bedingungen für Geflüchtete in Hessen fordert und zugleich die vor zwei Wochen erfolgte Einigung der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auf Reformen im Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (Geas) scharf kritisiert.

Anstatt sich um Geflüchtete aus den Krisenregionen der Welt zu bemühen, setze die EU „vor allem auf weitere Abschottung und Entrechtung“, sagte Elisabeth Kula, Fraktionschefin der Linken, in ihrer Rede. Es sei ein Hohn, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Einigung der EU als „historischen Erfolg“ bezeichne. Die Geas-Reform werde zu einer Schwächung des individuellen Rechts auf Asyl und zur Inhaftierung von Schutzsuchenden an den europäischen Außengrenzen führen, sagte Kula, und: „Diese Reform ist ein Dammbruch zulasten der Menschenrechte.“ Kula warf der hessischen Landesregierung vor, schon lange auf eine „skrupellose Abschiebepraxis“ zu setzen.

Hessen: „Wir nehmen unsere Verpflichtung wahr“

Dem widersprach Innenminister Peter Beuth (CDU) ausdrücklich. Er befürwortete die EU-Beschlüsse, betonte aber auch, dass er sie lediglich als ersten wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem gesamteuropäischen Asylkompromisses sehe. Schwierigkeiten bereite ihm vor allem die Unsicherheit, die auf der europäischen Ebene im Nachgang der Einigung entstanden sei, sagte Beuth. „Da werden wir durch unseren Streit nach der Zustimmung als unsicherer Kantonist wahrgenommen.“

Beuth forderte, die Bundesregierung müsse mit nationalen Maßnahmen im Bereich der Migrationspolitik nachsteuern, bis die Geas-Reform in Kraft trete. Insgesamt zeigte sich Beuth jedoch zufrieden mit dem derzeitigen Umgang mit Zuwanderung im eigenen Land: „Momentan, und das sehe ich, nehmen wir unsere humanitäre Verpflichtung in diesem Bereich ganz hervorragend wahr.“

Hessen: Versöhnliche Töne auch in Wahlkampfzeiten

Mathias Wagner, Fraktionschef der Grünen, zeigte sich pragmatisch. Er beklagte die Unvermeidbarkeit des EU-Kompromisses: „Es war einfach schlichtweg nicht anders möglich.“ Der Zusammenhalt Europas habe auf dem Spiel gestanden. Wagner ergänzte: „Die Beschlüsse können auf gar keinen Fall als historischer Erfolg bezeichnet werden. Der Kompromiss ist und bleibt einfach bitter.“

Der Grüne fand jedoch auch versöhnliche Worte für seine Kontrahent:innen. „Wir wissen doch alle, dass sowohl die Bundesinnenministerin wie auch der hessische Innenminister sich um eine humanere Flüchtlingspolitik bemühen“, sagte er. „Das sollten wir auch in Wahlkampfzeiten anerkennen.“

Hessen: Die FDP wirft der Linksfraktion vor, „weltfremd“ zu sein

Die SPD-Abgeordnete Nadine Gersberg sagte, der Status quo in der europäischen Asylpolitik etwa mit illegalen Pushbacks sei schon bisher „untragbar“ gewesen. Der EU-Kompromiss sei in dieser Lage „die im Moment beste Lösung“. Der Landesregierung warf Gersberg zugleich vor, die Kommunen bei der Unterbringung von Geflüchteten nicht genug zu unterstützen.

Der FDP-Politiker Yanki Pürsün nannte die Forderungen der Linksfraktion „weltfremd“ und forderte die Abschiebung abgelehnter Asylsuchender und zugleich legale Migration nach Deutschland. (Sonja Ruf und Hanning Voigts)