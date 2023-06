Hessen: Landesregierung mit Realitätssinn gesucht

Von: Jutta Rippegather

Kein Kinderspiel: Es fehlt das Betreuungspersonal. © Michael Schick

Die Kommunen fordern einen Blick für das Machbare. Sie wollen auch mehr Eigenverantwortung.

Dem Personal in der hessischen Kommunalpolitik geht die Puste aus. Flüchtlingsunterbringung, der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, Integration, Klimaschutz, überbordende Bürokratie – jetzt auch noch die vielen Bürgeranfragen nach der Wärmeplanung, die mangels eines Dienstleisters noch nicht einmal angefangen hat: Die von Bund und Land übertragenen Aufgaben seien kaum mehr zu schultern.

Schlaflose Nächte

Keinesfalls dürften sie noch wachsen, dürften noch mehr Erwartungen geschürt werden. Schon jetzt sei die Finanzierung nicht auskömmlich, fehle das Personal zur Umsetzung, warnen die Vertreter der drei Spitzenverbände am Freitag in Wiesbaden. Ihre Forderung an die nächste Landesregierung, die am 8. Oktober gewählt wird: bei Entscheidungen die Folgen vor Ort bedenken.

„Halt, es reicht“, lautet der eindringliche Appell. Weil nicht einlösbare Wahlkampfversprechen die Demokratie gefährdeten. Weil die Bürgermeister und ihre Kolleginnen den Kopf hinhalten müssten, wenn beispielsweise die junge Familie keinen Krippenplatz bekommt und ein Elternteil nicht arbeiten kann.

Die Kommunalpolitik fühlt sich gegängelt und in ihrer Selbstverwaltung beschnitten. Seine Leute im Rathaus seien sehr gut in der Lage, zusammen mit Eltern und Kitaleitung selbst zu entscheiden, wie sie zusätzliches Personal für die Kita gewinnt, sagt Mattias Baaß, SPD-Bürgermeister im südhessischen Viernheim. „Es sollen sich die kümmern, die es am besten können.“ Strenge Reglementierungen stünden kreativen Lösungen entgegen, die jüngste Reform des Landes geht ihm nicht weit genug. „Das ist auch eine Frage des Vertrauens“, betont Baaß, Präsident des hessischen Städte- und Gemeindebunds. Die Lage spitze sich zu. Schon jetzt müssten Kita-Gruppen schließen, weil es kein Betreuungspersonal gibt.

Wolfgang Schuster (SPD), der Präsident des hessischen Landkreistags, rechnet vor: „70 Prozent aller staatlichen Aufgaben erfüllen wir.“ Doch lediglich 15,1 Prozent der Steuereinnahmen flössen direkt den Kommunen zu. Der Rest kommt vom Land. „Wir erwarten eine vollständige Ausstattung, statt permanent als Bittsteller auftreten zu müssen“, sagt der Landrat des Lahn-Dill-Kreises. Immer mehr Bürgermeisterinnen und Bürgermeister seien mental und körperlich am Ende, litten unter Schlafstörungen. „Wir haben nicht mehr die Kraft.“

Politik ist kein Wunschkonzert, sagt Fuldas Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU). „Der Blick auf das Machbare muss gestärkt werden“, betont der Präsident des hessischen Städtetags. Beim öffentlichen Nahverkehr etwa klafften Anspruch und Wirklichkeit immer weiter auseinander. Der Ausbaubedarf bei der Infrastruktur sei riesig. Auf der anderen Seite werde der Eindruck geweckt, dass alles zum Nulltarif möglich sei. „Es geht nicht alles sofort.“

Schuster erinnert daran, dass der Aufsichtsrat des Rhein-Main-Verkehrsverbunds gerade eine Preiserhöhung von 8,2 Prozent beschlossen hat, weil die Kosten für Energie, Personal explodiert sind. Spaß habe das nicht gemacht. Aber: „Sonst hätten wir Angebote streichen müssen.“