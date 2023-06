Hessen: Kontroverse Debatte über den Ökolandbau

Von: Hanning Voigts

Kooperativer Naturschutz in der Landwirtschaft: Blühstreifen mit Wildblumen am Feldweg. Foto: dpa © dpa

Die Opposition im hessischen Landtag wirft der Landesregierung vor, bei der Landwirtschaft nur noch auf Klimaschutz zu achten. Umweltministerin Priska Hinz widerspricht.

Landesregierung und Opposition haben am Mittwoch im hessischen Landtag kontrovers über die Agrarpolitik gestritten. Aus den Oppositionsfraktionen kam der Vorwurf, die schwarz-grüne Koalition setze zu stark auf Natur- und Klimaschutz.

Anlass für die Diskussion war die geplante Neuauflage des Programms für die Hessischen Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (Halm), mit dem das Land einen besonders nachhaltigen Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen fördert, der etwa auf Klima- und Gewässerschutz achtet. Umwelt- und Agrarministerin Priska Hinz (Grüne) verwies darauf, dass die Landwirtschaft in Hessen in den letzten Jahren durch das Halm-Programm ökologischer und nachhaltiger geworden sei.

Hessen: Der Anteil von Ökolandbau liegt bei 16 Prozent

Mittlerweile würden 16 Prozent der Flächen nach Öko-Standards bebaut und sie sei zuversichtlich, dass auch das Ziel von 25 Prozent bis 2025 erreichbar sei, „wenn die Nachfrage weiter so steigt“, sagte Hinz. Es sei klar, dass in Zeiten der Klimakrise „Landwirtschaft ohne Biodiversität keine Zukunft hat“. Rund 40 Prozent der Agrarflächen in Hessen würden mit Halm gefördert, 9000 Betriebe profitierten von den 23 Millionen Euro, die das Land dafür ausgebe. „Wir sind nah an der Praxis“, betonte Hinz.

Die CDU-Abgeordnete Lena Arnold sagte, das Halm-Programm sei „unsagbar wichtig“. Es bedeute „keine Lobbypolitik“, sondern trage der großen Leistung Rechnung, die rund 15 000 Agrarbetriebe in Hessen für Umwelt- und Artenschutz und die Versorgung mit Lebensmitteln erbrächten. „Landwirtschaft ist Heimat“, formulierte Arnold.

Halm-Programm Das Programm für Hessische Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM) besteht seit Ende 2014. Das Land fördert damit eine besonders nachhaltige Landbewirtschaftung. Wenn Landwirt:innen etwa ihre Fruchtfolge ändern, Blühstreifen für Insekten stehen lassen oder auf Biodiversität achten, bekommen sie Geld für Ernteausfälle. Die Geförderten verpflichten sich dabei jeweils für fünf Jahre. han

Aus der Opposition kam dagegen deutliche Kritik am Kurs der Regierung. Der SPD-Politiker Knut John kritisierte, es sei viel zu kompliziert, Anträge für Förderung aus dem Halm-Programm zu stellen. Die Sozialdemokratie bekenne sich außerdem auch zur konventionellen Landwirtschaft, denn Öko-Lebensmittel seien für viele Menschen immer noch viel zu teuer. In den letzten Jahren hätten außerdem Hunderte Landwirtschaftsbetriebe aus finanziellen Gründen aufgegeben. „Das muss Sie doch nachdenklich machen“, rief John Priska Hinz zu.

Hessen: FDP kritisiert den „Öko-Fanatismus der Grünen“

Wiebke Knell von der FDP geißelte einen „Öko-Fanatismus bei den Grünen“, die Regierung habe „eine verzerrte Wahrnehmung ihrer Landwirtschaftspolitik“. Vielen Betrieben stehe das Wasser bis zum Hals, im Vergleich zu 2014 würden in Hessen 30 Prozent weniger Schweine gehalten. Die Produktion ökologischer Lebensmittel müsse sich „anhand der Nachfrage entwickeln“, die Grünen setzten an der Stelle „Fehlanreize“.

Die Linke Heidemarie Scheuch-Paschkewitz kritisierte, kleine Betriebe müssten vor der Konkurrenz von großen Agrarfirmen geschützt werden. Der AfD-Abgeordnete nannte die Grünen eine „Klimasekte“, die bei der Landwirtschaft inzwischen mehr auf Klimaschutz als auf Lebensmittelproduktion achte. (Hanning Voigts)