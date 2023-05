Hessen: Keine Zeit für die Kranken

Von: Jutta Rippegather

Teilen

Ärztinnen und Ärzte in Hessen fühlen sich von der Politik gegängelt. © Hanno Bode/Imago

Der Protest der Niedergelassenen gilt der Bürokratie. Sie vergrätze den Nachwuchs.

Der überhandnehmenden Bürokratie in der Gesundheitsversorgung gilt der siebte Protesttag der niedergelassenen Ärzt:innen am heutigen Mittwoch. Aufgerufen haben die Landesverbände der Hausärzt:innen, Kinder- und Jugendärzt:innen sowie der Fachärzt:innen und Psychotherapeut:innen. Teilnehmende Praxen könnten geschlossen sein. „Das Gesundheitssystem krankt an überbordender Bürokratie, die uns die Zeit und die Ressourcen für unsere Patientinnen und Patienten stiehlt“, sagt Christian Sommerbrodt, Vorsitzender des Hausärzteverbands Hessen. Der Bürokratieaufwand schrecke den Nachwuchs ab. Allein die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verursache bundesweit einen Zusatzaufwand in Höhe von mehr als einer Million Arbeitsstunden pro Jahr in den Praxen.

Komplizierte Formulare

„Es gibt bis heute für jeden Corona-Impfstoff eine eigene Abrechnungsziffer, bei anderen Impfstoffen ist das nicht der Fall“, moniert Sommerbrodt. Weitere Beispiele: Krankengymnastik konnte früher auf dem normalen Kassenrezept verordnet werden, jetzt sind komplizierte Heilmittelrezepte erforderlich. Auf Abrechnungsformularen der Deutschen Rentenversicherung muss innerhalb von zwei Zeilen zweimal das aktuelle Datum stehen. jur