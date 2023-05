Hessen: Keine Abstriche beim ÖPNV

KOMMENTAR

Günstiges Deutschlandticket, Seniorenticket, Schülerticket – fast hätte man glauben können, die hohen Preise beim RMV gehören der Vergangenheit an. X-Busse, Rabatte, Vergünstigungen für sozial Benachteiligte: Es ging bergauf. Doch schon beim vorigen Fahrplanwechsel hat sich angekündigt, dass sich die Phase dem Ende entgegenneigt. Eine Erweiterung des Angebots gab es so gut wie nicht, die Verkehrswende droht zu stocken. Längst sind die Zeiten vorbei, in denen der RMV sich zur Hälfte aus den Einnahmen der Fahrgäste finanzieren kann. Gut so. Mobilität ist kein Luxus, sondern Teil der Daseinsvorsorge. Ein guter öffentlicher Nahverkehr gilt als einer der wichtigsten Treiber beim Klimaschutz. Diese Rolle kann er nur erfüllen, wenn er ausreichend finanziert wird. Der RMV-Aufsichtsrat steht vor einer schwierigen Entscheidung. Tariferhöhungen bergen die Gefahr, dass Gelegenheitskundschaft wieder aufs Auto umsteigt. Fahrpläne zusammenstreichen vergrätzt jene, die sich nur dank Deutschlandticket für ein Abo entschieden haben. Die dritte und beste Lösung: mehr Geld von Bund und Land. Es ist gut angelegt.

