Hessen: Kein Personal für die weltweit größte Wasserstoffzugflotte

Von: Jutta Rippegather

Der Zugverkehr auf der Taunusbahn wird aktuell mit den verfügbaren Wasserstoffzügen betrieben. Wann die S-Bahnzüge der Linie S5 bis Usingen fahren, bleibt nach wie vor unklar. © MATTHIAS PIEREN

Bis Oktober soll der Engpass beseitigt sein, teilt der RMV mit. Die Lieferung der Ökozüge läuft nach Plan.

Bis Ende September soll der letzte der 27 iLint Wasserstofffahrzeuge für das Taunusnetz ausgeliefert sein. Damit liegt die Firma Alstom im Zeitplan, den sie im Frühjahr korrigiert hatte. Knackpunkt ist jetzt der Fahrermangel bei der Betreiberfirma Start – schon aktuell der Hauptgrund dafür, dass Fahrten ausfallen, sagte ein Sprecher des Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) der Frankfurter Rundschau. Bis Oktober soll der Personalengpass beseitigt sein. Wenn nicht, wäre die angeblich größte Wasserstoffzugflotte der Welt mit einer Verspätung von einem dreiviertel Jahr zwar endlich komplett, aber nicht benutzbar, weil Menschen fehlen, die sie steuern.

Technisch hat sich laut RMV bei den Fahrzeugen viel verbessert. Das Nachrüsten der 18 bereits eingesetzten Züge zeige Erfolg. Sie arbeiteten zuverlässiger. Auch sei die Reichweite pro Tankfüllung erhöht worden. Doch optimal scheint der Betrieb noch nicht zu funktionieren. Um nötige Arbeiten an den Fahrzeugen schneller umzusetzen, wurden die Abläufe in der DB-Werkstatt in Griesheim angepasst, heißt es. Für weitere Entspannung sollen Kapazitäten der HLB-Werkstatt in Königstein sorgen. Eine Fortschritt ist, dass mit vier funktionstüchtigen Tanksäulen endlich ausreichende Kapazitäten beim Tanken zur Verfügung stehen: Selbst das keine Selbstverständlichkeit bei dem Projekt, das die Nerven von Fahrgästen wie Beteiligten seit Monaten strapaziert. Licht im Tunnel deutet sich an – doch einen konkreten Termin für die Umstellung der drei anderen Linien wagt der RMV angesichts der vielen Unwägbarkeiten nicht zu prognostizieren.

Begonnen hatte das Drama damit, dass Hersteller Alstom bis zum 11. Dezember nicht die zugesagten 27 Fahrzeuge hatte liefern können. Denn eigentlich sollten die Ökoloks schon zum Jahresanfang auf vier nicht elektrifizierten Strecken die Ära der Dieselzüge beenden: Frankfurt-Höchst-Bad Soden, Frankfurt-Königstein, Bad Homburg-Friedberg. Übrig blieb die Regionalbahn 15, sie verkehrt zwischen Frankfurt und Brandoberndorf. Dort rollten die ersten Züge. Mit reichlich Pannen. Im Februar hatte Alstom im FR-Interview dafür Engpässe bei der Zulieferung verantwortlich gemacht, Schuld seien die Pandemie und der Ukraine-Krieg. Bis Juni, hieß es, würden alle 27 Fahrzeuge an den RMV übergeben sein. Wenig später korrigierte sich Alstom auf Ende September.

Freifahrten Für Fahrgäste auf der seit Dezember 2022 besonders von Ausfällen betroffenen Linie 15 plant der RMV für das Frühjahr eine große Aktion. Ungeachtet dessen gibt es Freifahrten auf der RB15 anlässlich des Laurentiusmarktes und an den Adventswochenenden. jur

Als Betreiberin des Taunusnetzes hat der RMV die Deutsche-Bahn-Tochter „Start“ beauftragt. Die kämpft mit Personalmangel – wie beinahe alle Verkehrsunternehmen bundesweit. Kurzfristig für Abhilfe sorgen sollen laut RMV weitere Leihlokführer:innen sowie fünf DB-Mitarbeitende, die im August auf den iLint geschult werden. Der Abschluss einer Ausbildungsgruppe soll von Oktober an auch bei erhöhtem Krankenstand personalbedingte Fahrtausfälle absichern. Unterstützung kommt zusätzlich von der Hessischen Landesbahn: Die hat den Einsatz ihrer Diesel-Ersatzfahrzeuge bis zunächst Jahresende verlängert und könnte bis dahin auch mit Personal aushelfen.

Die Verantwortlichen setzten auf Sicherheit: Trotz eines größeren Platzangebots bleibt der Fahrplan der Taunusbahn bis Jahresende reduziert. Im August gibt es weiterhin bis zu vier Busverbindungen pro Stunde und Richtung. Bei stabilem Zugverkehr wird das Angebot im September angepasst. Bis inklusive September verlängert ist auch der Einsatz von Servicepersonal an den aufkommensstarken Stationen. Die Dach-Displays der Fahrkartenautomaten zeigen die nächsten Abfahrten „mit Prognosedaten“, wie es heißt.