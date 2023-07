Hessen: Kein drittes Eritrea-Festival

Von: Jutta Rippegather

Nach den schweren Krawallen sucht die Landespolitik nach Lösung für die Zukunft. Die Polizei fordert ebenfalls Konsequenzen.

Rund 5000 Polizeikräfte waren von Donnerstag bis Sonntag in Gießen im Einsatz, um das Eritrea-Festival zu schützen. Aber: „Hat eine Militärdiktatur überhaupt das Recht auf Demonstrationsfreiheit?“ Diese Frage möchte Jörg-Uwe Hahn von oberster Stelle geklärt haben, wie er am Montag in der Sitzung des Innenausschusses des Landtags sagte. Der FDP-Politiker regte an, gegebenenfalls bis nach Karlsruhe zu gehen, um die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gießen überprüfen zu lassen. Das hatte am Freitag das von der Stadt Gießen ausgesprochene Verbot der Veranstaltung des Vereins Zentralrat der Eritreer in Deutschland gekippt.

Zu dieser Zeit hatte der Polizeieinsatz bereits begonnen, war ein 47-Jähriger in Gewahrsam genommen worden, der im Vorfeld in sozialen Medien zu „erheblichen Gewalttaten“ aufgerufen hatte, wie Stefan Sauer, Staatssekretär im hessischen Innenministerium, berichtete. Am Montag wurde der Mann wieder frei gelassen. Er soll der „Kopf der Brigade“ und aus dem Ausland eingereist sein. Ebenso das Gros der rund 125 Personen, gegen die die Polizei Ermittlungsverfahren einleitete, sagte Eva Goldbach von den Grünen. „Es hat den Anschein, dass der Gewaltaufruf nicht von hessischen Geflüchteten ausging.“ Zu dem Fest seien „hochrangige Regierungsmitglieder“ nach Gießen gekommen. Mit dem Ziel, Geld zu sammeln für die Vernichtung der Menschen in Tigray. „Das ist ein totalitäres Regime“, sagte Goldbach und stellte ebenfalls die Frage: „Wie können wir so etwas verhindern?“

Auch Heike Hofmann (SPD) sieht den Bedarf nach einer „juristischen Betrachtung“. Lobt wie alle den harten Job der Polizistinnen und Polizisten in der glühenden Sommerhitze. Erwähnt aber auch den fragwürdigen Tweet des Polizeisprechers von Freitag, wonach alles in Gießen ruhig sei. Man habe nicht verbal noch Öl ins Feuer gießen wollen, erläuterte Landespolizepräsident Robert Schäfer. Angesichts der „schädigenden Ereignisse“ sei der Tweet „nicht glücklich“ gewesen. Eines der Themen für die Nachbereitung, mit der die Polizei am Montag zeitgleich mit der Landespolitik begann. Ulrich Wilken von der Linksfraktion sagte, womöglich hätte der Stadt eine bessere juristische Beratung helfen können, eine gerichtsfeste Verfügung zu formulieren.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft im DGB sprach den Polizeikräften ihren Respekt aus, die trotz der großen Hitze teilweise mehr als 20 Stunden im Dienst waren. 26 wurden verletzt, darunter einige erheblich. „Unerträglich ist nicht nur die Gewalt durch die Gegendemonstranten gegen die Polizeibeamten, sondern auch die Entscheidung der Gerichte, die diese Veranstaltung genehmigt haben, obwohl die Stadt Gießen und die Polizei genau davor gewarnt haben, was jetzt wie letztes Jahr eingetreten ist“, sagte der Landesvorsitzende Björn Werminghaus. Es sei genau das eingetroffen, was die Gerichte offensichtlich nicht sehen wollten. „Auf deutschem Boden wurde ein eritreischer Konflikt ausgetragen, der zu verletzten Polizisten führte.“ Werminghaus warb um Verständnis dafür, dass es in einer solchen Lage auch zu Problemen bei internen Abläufen kommen kann. Diese würden im Nachgang intern und sachlich diskutieren. „Besser geht immer und gehört zu einer seriösen internen Nachbereitung.“