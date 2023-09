Hessen: Der anonymer Krankenschein lässt weiter auf sich warten.

Von: Jutta Rippegather

Kundgebung des Bündnis „Gesundheit für alle in Hessen“ im Mai 2022 in Wiesbaden. Michael Schick © Michael Schick

Das Land fördert lediglich eine Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung. Im Koalitionsvertrag war mehr verabredet.

Hessen unterstützt den Aufbau einer dritten Clearingstelle für die Beratung von Menschen ohne Krankenversicherung. Sie soll in Kassel entstehen. Die beiden bereits existierenden Angebote in Frankfurt und Wiesbaden sollen künftig ebenfalls gefördert werden.

Kassel bekommt Clearingstelle

Für Kassel sind es in diesem Jahr 15 000 Euro, so Sozial- und Integrationsminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag. Eine anschließende Unterstützung werde angestrebt. „Es freut mich außerordentlich, dass wir das Angebot der Clearingstellen ausbauen, auf Nordhessen ausweiten und damit ein weiteres im Koalitionsvertrag vereinbartes Vorhaben auf den Weg gebracht haben.“

Psychosoziale Beratung

Eine Clearingstelle hilft Menschen ohne ausreichenden Versicherungsschutz dabei, den Weg zurück in die Krankenversicherung zu finden. Neben der psychosozialen Beratung bietet sie Unterstützung beim Durchsetzen bestehender Ansprüche an. Träger des Projekts in Nordhessen und Wiesbaden ist die Diakonie in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. In Frankfurt betreibt die Behörde selbst ein solches Angebot.

Petition übergeben

Im Mai vergangenen Jahres hatte ein breites Bündnis in Wiesbaden eine Petition mit 2000 Unterschriften übergeben. Die Forderung: ein Fonds von jährlich mindestens 1,5 Millionen Euro für anonyme medizinische Behandlungen, eine flächendeckende Vergabestelle für den Anonymen Behandlungsschein in Hessen und eine flächendeckende Clearingstelle. Die Verwaltung des Fonds müsse unter erweiterten Geheimnisschutz gestellt werden, das heißt Schweigepflicht, damit sich die Betroffenen sicher fühlen. An Kosten veranschlagt das Bündnis jährlich 1,7 Millionen Euro. Erarbeitet hatten das Konzept die Medinetze Gießen und Marburg – Ehrenamtliche, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das Menschenrecht auf Gesundheit wirklich allen zugänglich zu machen. Die Landesärztekammer hatte ihre Mitglieder aufgefordert, die Petition zu unterstützen.

Ärztekammer fordert tragfähige Regelung

Der am Wochenende wiedergewählte Kammerpräsident Edgar Pinkowski sagte der Frankfurter Rundschau am Dienstag, er begrüße die Förderzusage für den Aufbau einer Clearingstelle in Kassel. „Dies ist aus unserer Sicht das Mindeste, was für die Betroffenen getan werden kann.“ Er erinnerte zugleich daran, dass zu Beginn der auslaufenden Legislaturperiode auch die Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung im Koalitionsvertrag verabredet worden war. „Ziel muss es jetzt sein, so bald wie möglich gemeinsam eine tragfähige Regelung zu finden.“

