Hessen: Kanzler-Umarmer nutzte Sicherheitslücke

Von: Jutta Rippegather

Die Verantwortliche ziehen Lehren aus dem Vorfall am Frankfurter Flughafen. Ein Unbekannter hatte sich bis aufs Vorfeld geschlichen.

Es gibt Menschen, die mögen Olaf Scholz. Die mögen den Bundeskanzler so gern, dass sie dem Sozialdemokraten bis aufs Vorfeld des Frankfurter Flughafens folgen, um ihn dort zu umarmen. Doch wie kann es passieren, dass es einem 38 Jahre alten Mann aus Frankfurt gelingt, sich mit seinem Wagen der Autokolonne des Kanzlers anzuschließen? Mit ihr zwei Sicherheitsschranken zu passieren? Und: Kann es sein, dass das Sicherheitskonzept am Frankfurter Flughafen Lücken aufweist?

30 Fragen zu der kuriosen Panne beim Besuch des Kanzlers am 24. Mai hat die FDP der Landesregierung gestellt. Nicht auf alle gibt es Antworten in der Sitzung des Innenausschusses am Montag in Wiesbaden – auch aus Sicherheitsgründen, so die Begründung. Staatssekretär Stefan Sauer (CDU) erläutert zunächst, was sich auf der Rückfahrt von dem Fest zum 25-jährigen Jubiläum der EZB genau ereignet hat. Die vorn und hinten mit Blaulicht eskortierten Kolonnen des Kanzlers und des slowakischen Regierungspräsidenten passierten am Flughafen zweimal von Fraport-Beschäftigten gesicherte Schranken. Der 38-Jährige rutschte in seinem Auto beide Male ungehindert als Letzter mit durch, was niemand bemerkte.

Erst nach der Umarmung griffen die Personenschützer des Kanzlers ein. Der Mann wurde „weggesprochen“ - was so viel heißen soll wie weggeschickt. Er setzte sich in sein Auto, kam aber nicht bis zur Ausfahrt. Die Bundespolizei hielt ihn an. Nach der Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch durfte der Mann, bislang unbescholten, nach Hause.

„Absolut inakzeptabel“ sei diese Sicherheitslücke, räumte Sauer ein. Flughafenbetreiberin Fraport und das Polizeipräsidium hätten nach dem Vorfall ein Konzept entwickelt, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt. Ursache seien „ungenügende Absprachen“ zwischen den Begleitfahrzeugen und Fraport gewesen. Ein Kommunikationsproblem, das nun gelöst sei.