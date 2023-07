Hessen: Justizminister Poseck gibt sich gute Noten

Von: Jutta Rippegather

Justizminister Roman Poseck (CDU). © Sebastian Gollnow/dpa

Der CDU-Politiker lobt die historische Personalverstärkung. Die Opposition fordert mehr Anstrengungen, auch für weibliche Gewaltopfer.

Am Dienstag darf Justizminister Roman Poseck (CDU) noch einmal im Parlament einen eigenen Akzent setzen. Es ist die zweite Regierungserklärung des Mannes, den Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bei seiner Amtsübernahme vor 14 Monaten neu ins Kabinett holte - als Zeichen für einen Neuanfang im Ministerium. In seiner ersten Regierungserklärung im Oktober hatte Poseck vorgetragen, was er sich vorgenommen hat. Jetzt lautet die Botschaft: Ich habe geliefert. Beziehungsweise: „Pakt für den Rechtsstaat: versprochen – gehalten! Das ist der Titel meiner Regierungserklärung.“ Die Opposition bezweifelt, ob er die „Trümmer“ (Marion Schard-Sauer, FDP) seiner Vorgängerin abgeräumt hat. Dass es der hochbelasteten Justiz jetzt besser geht (Gerald Kummer, SPD). Ulrich Wilken von der Linken lobt den Fortschritt, stellt aber infrage, dass der Schlussspurt ins Ziel führen kann.

Starker Rechtsstaat

Mit einem Blick auf die Gemütslage der Republik startet Poseck seine Rede. Die Zeiten seien herausfordernd, dem Staat komme eine zentrale Rolle zu: „Ein starker Rechtsstaat schafft Sicherheit.“ Die Basis sei Vertrauen. „Konsequenz, Handlungsfähigkeit und Berechenbarkeit des Rechtsstaats sind dabei von entscheidender Bedeutung.“

Es folgen Superlative: Der im Oktober angekündigte „Pakt für den Rechtsstaat“ wirke. Die voraussichtlich 477 zusätzlichen Stellen in zwei Jahren seien „die größte personelle Stärkung der hessischen Justiz, die es je gegeben hat“. Die Verwaltung arbeite „mit Hochdruck“ an der Besetzung mit qualifizierten Leuten sowie der Einführung der elektronischen Akte. 112 Neueinstellungen habe der Richterwahlausschuss in diesem Jahr beschlossen – doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Und: „Die personellen Verstärkungen entfalten konkrete Wirkungen“, versichert Poseck. Als Beispiel führt er drei zusätzlichen Richterstellen des neuen Senats beim Verwaltungsgerichtshof für Infrastrukturverfahren an, Grundlage für eine beschleunigte gerichtliche Bearbeitung von Planungsverfahren.

Die Zahl der Strafkammern an den Landgerichten sei deutlich gestiegen, bei Haftsachen gehe es jetzt wesentlich schneller. Seit Oktober sei kein Haftbefehl mehr wegen Verfahrensverzögerungen aufgehoben worden. „Diese Entwicklung dürfte deutschlandweit einzigartig sein.“

Dann schaltet Poseck in den Angriffsmodus, am 8. Oktober ist schließlich Hessenwahl. Der von der Opposition erhobene Vorwurf des Personalabbaus unter Schwarz-Grün sei korrigiert. „Der stereotyp vorgetragene Vorwurf eines Kaputtsparens der Justiz“ unberechtigt. Bei Bediensteten, Gremien und Verbänden komme der frische Wind gut an, versichert er in Richtung Opposition. „Anders als Sie verharren sie nicht in einer Dauerschleife des Schlechtredens.“

Gegen Ende der Rede geht es um den Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt – ein Wahlkampfthema. SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser will eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft. Posecks CDU will Täter mit Fußfesseln ausstatten, die gegen das Kontaktverbot verstoßen. SPD, FDP und Linke fordern erst einmal die Istanbul-Konvention zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt umzusetzen und die Frauenhäuser besser auszustatten.