Hessen: Initiative Verkehrswende klagt gegen Land

Von Jutta Rippegather schließen

Der Staatsgerichtshof soll prüfen, ob ihr Gesetz verfassungskonform ist. Die Argumente der Landesregierung seien nicht nachvollziehbar.

Die drei Vertrauenspersonen des Volksbegehrens Verkehrswende wehren sich dagegen, dass die Landesregierung ihr hessisches Verkehrswendegesetz für ungültig erklärt hat. Sie hätten Beschwerde beim hessischen Landeswahlleiter eingelegt, teilten sie mit. Für Verhandlungen seien sie aber weiterhin offen.

„Die im Rechtsgutachten aufgeführten Punkte, welche zur formellen Ablehnung unseres Gesetzesvorschlags geführt haben, können nicht überzeugen“, sagte Katalin Saary. Der Vorwurf, das Gesetz sei an manchem Punkt zu unbestimmt oder widersprüchlich, treffe nicht zu. Nicht nachvollziehbar sei insbesondere die Sichtweise, der Gesetzesvorschlag der Initiative greife in die Kompetenz des Bundes ein. Robert Wöhler betonte, dass das Rechtsgutachten des Landes die Vereinbarkeit mit dem Haushaltsrecht mit der Verfassung in vielen Punkten bestätigt habe. „Wir sehen daher dem Verfahren vor dem Staatsgerichtshof gelassen und zuversichtlich entgegen und hoffen im Sinne der mehr als 70 000 Unterzeichner:innen auf eine schnelle Entscheidung.“ Es sei höchste Zeit, die Mobilität zu verbessern.

Stephan Voeth erinnerte an den breiten Rückhalt, den das Volksbegehren in der Landtagsdebatte vom September erfahren hatte. Regierung und Koalitionsfraktionen hätten Gesprächsbereitschaft signalisiert, sogar einen eigenen Gesetzentwurf avisiert. „Diesen Ankündigungen müssen nun Taten folgen.“

Der stellvertretende Fraktionschef der SPD, Tobias Eckert forderte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) auf, wie versprochen das Gespräch mit der Initiative zu suchen. „Die Verkehrswende in Hessen darf nicht weiter verschleppt werden.“