Hessen: In der SPD gibt es Kritik an der Flüchtlingspolitik

Von: Jutta Rippegather, Christoph Manus, Hanning Voigts

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will hessische Ministerpräsidentin werden. © epd-bild/Christian Ditsch

Der Asylkompromiss kommt in Hessens SPD nicht überall gut an. Manche zeigen Verständnis für den Austritt von Andrea Ypsilanti. Der Rückhalt für Nancy Faeser bröckelt aber nicht.

Nancy Faeser will in die Staatskanzlei. Am Samstag will die Hessen-SPD ihre Vorsitzende und Bundesinnenministerin offiziell beim Landesparteitag zur Spitzenkandidatin für die Hessenwahl am 8. Oktober küren. Dass jemand Faeser den Spitzenplatz streitig machen wird, ist unwahrscheinlich, eine Kampfkandidatur wäre eine Riesenüberraschung. Kontroverse Debatten aber sind nicht ausgeschlossen, der Asylkompromiss der EU-Staaten kommt nicht bei allen Genossinnen und Genossen gut an. Doch die wenigsten gehen so weit wie Andrea Ypsilanti.

Die einstige SPD-Chefin, die 2008 damit gescheitert war, eine Minderheitsregierung von SPD und Grünen unter Tolerierung durch die Linken zu bilden, ist am Montag aus der Partei ausgetreten – explizit wegen der aktuellen Flüchtlingspolitik. „Dieser Beschluss wird noch mehr und noch schlimmeres Elend zur Folge haben“, schrieb sie zur Begründung, „und er wird von jenen bejubelt werden, gegen die zu kämpfen die Sozialdemokratie angetreten ist.“

SPD Hessen: Generalsekretär Degen nennt Kritik an Asylkompromiss „Minderheitenmeinung“

Eine Minderheitenmeinung, meinte Generalsekretär Christoph Degen, der am selben Tag in Wiesbaden vor die Presse trat, eigentlich, um über Details zum Landesparteitag zu informieren. Ypsilanti habe sich in den vergangenen Jahren zunehmend von der Sozialdemokratie entfremdet. Der Asylkompromiss sei einzig das „i-Tüpfelchen“ gewesen. Degen verwies auf einen offenen Brief, in dem hessische Lokalpolitiker:innen mehr Unterstützung angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen einforderten – unterzeichnet auch von SPD-Leuten. Der Hessische Landkreistag begrüßte die Einigung auf EU-Ebene ebenfalls.

Recherchen der Frankfurter Rundschau zeigen: Das Thema treibt fast alle SPD-Mitglieder in Hessen um, aber nur wenige Genoss:innen mit bekannteren Namen wollen sich öffentlich dazu äußern. Eine Ausnahme bildet der Landtagsabgeordnete Turgut Yüksel. Natürlich sei es für einen Sozialdemokraten wie ihn schwierig zu erklären, dass in Zukunft Flüchtlingsfamilien mit Kindern in europäischen Internierungslagern landen könnten, sagt Yüksel. Aber der Asylkompromiss sei eben genau das: ein Kompromiss der EU.

Landtagsabgeordneter Turgut Yüksel hält Stimmung in SPD Hessen für ausbaufähig

Er glaube nicht, dass das Asylthema die Stimmung innerhalb der hessischen SPD nachhaltig trüben werde. „Die Stimmung ist schon seit Wochen und Monaten ausbaufähig“, sagt Yüksel. Das habe vor allem mit der Bundesregierung zu tun, die ihre an sich gute Politik nicht gut genug erkläre und zudem durch den Dauerstreit zwischen Grünen und FDP gelähmt sei. „Da müsste der Kanzler ein wenig eingreifen, anstatt es nur auszusitzen“, wünscht Yüksel. Die hessische SPD werde sich letztlich trotz des Asylstreits hinter der Spitzenkandidatin versammeln. „Nancy Faeser ist die richtige Wahl, und sie wird das auch gut hinkriegen.“

Ebenso offen wie Yüksel äußert sich Sophie Frühwald, die Vorsitzende der hessischen Jungsozialist:innen. Ihr Verband sei mit dem Asylkompromiss nicht zufrieden, sagt Frühwald im Gespräch mit der FR. Kritisch sehe sie insbesondere, dass auch Familien mit Kindern in das geplante Grenzverfahren kommen sollten, dass sich EU-Staaten von ihrer Pflicht zur Aufnahme von Geflüchteten freikaufen könnten und dass das Kirchenasyl ausgehebelt werden könnte. Die Jusos würden das Thema auf dem Landesparteitag definitiv ansprechen und in „kritischer Solidarität“ die Debatte mit Nancy Faeser suchen.

SPD Hessen: Viele äußern sich nur hinter vorgehaltener Hand zum Asylkompromiss

Es sei die „klare Erwartungshaltung“ der Jusos, dass die SPD auf allen Ebenen, gerade auch im Europaparlament, weiter für Verbesserungen kämpfe. Und es sei „absolut berechtigt und wichtig“, dass zivilgesellschaftliche Organisationen wie etwa Pro Asyl in der Debatte sehr deutlich ihre Kritik äußerten. Geflüchtete hätten keine Lobby, es sei aber wichtig, dass ihre Stimme gehört werde.

Viele andere SPD-Politiker:innen wollen sich derweil nur hinter vorgehaltener Hand äußern. Dennoch wird klar: Es gibt deutliche Kritik am EU-Asylkompromiss, aber die Frage wird die Genoss:innen nicht dazu bringen, vier Monate vor der Landtagswahl die eigene Spitzenkandidatin zu beschädigen. Bei den Jusos scheint die Frustration teils derart groß zu sein, dass auch über Protestaktionen auf dem Parteitag nachgedacht wird. Die Parteispitze und Faeser selbst bemühen sich offenbar nach Kräften und mit vielen Videoschalten, die Kritik einzufangen. Und es gibt teils großen Ärger über Ypsilanti und ihren Parteiaustritt kurz vor der Landtagswahl.

SPD Hessen: Frankfurter Stadtverordneter Simon Witsch will mit Jusos gegen Kompromiss kämpfen

In Frankfurt hat die ehemalige Landesvorsitzende zuletzt nur noch im Hintergrund gewirkt. Viele Linke im Unterbezirk sind dennoch regelrecht bestürzt. Er sei im Herbst 2008 vor allem wegen ihr in die SPD eingetreten, sagt etwa der Stadtverordnete Simon Witsch, der bis vor kurzem dem Juso-Bezirk Hessen-Süd vorstand. Sie habe nicht nur ihm nach der Ära Schröder Hoffnung gegeben auf eine wirklich soziale SPD. Nun verliere die Partei eine Vordenkerin. Ypsilanti habe sich in den vergangenen Jahren von der SPD entfremdet, sagt Witsch zwar. Ihr Austritt und dessen Begründung sollte der SPD nach seiner Ansicht trotzdem zu denken geben. Zumal viele Parteimitglieder die Kritik am Asylkompromiss teilten. Er werde nun mit den Jusos innerparteilich gegen diese Einigung kämpfen, kündigt er im Gespräch mit der FR an.

Ypsilantis Austritt sei für viele ein Schock, sagt auch der Frankfurter Landtagskandidat Lino Leudesdorff. Für ihn sei ihre Entscheidung auch ganz persönlich hochbedauerlich: „Ich bin traurig.“ Die frühere hessische SPD-Vorsitzende habe Haltung und Charisma, denke visionär, sagt der Bundesvorsitzende der linken SPD-Gruppierung „Forum Demokratische Linke 21“. Früh habe sie etwa die sozialökologische Wende zum Thema gemacht und damit auch in alternativen Milieus großes Vertrauen genossen. Dass sie nun der SPD als Impulsgeberin fehle, sei ein Substanzverlust. Dass es in Folge des Asylkompromisses, den Leudesdorff selbst kritisiert, zu einer Austrittswelle kommt, erwartet er aber nicht.