Hessen: Hunderte Angriffe auf Schiedsrichter

Von: Hanning Voigts

Schiedsrichter werden im Amateurfußball immer wieder zum Ziel von Übergriffen. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Das hessische Innenministerium berichtet von Hunderten Fällen von verbaler und körperlicher Gewalt gegen Unparteiische im Amateurfußball. Es gibt bereits Nachwuchssorgen.

Im hessischen Amateurfußball werden Schiedsrichter immer wieder Opfer von verbalen oder körperlichen Attacken. In der zu Ende gegangenen Saison 2022 / 2023 habe es bei 289 Partien Gewalt oder diskriminierende Äußerungen gegen ehrenamtliche Schiedsrichter gegeben, teilte Stefan Sauer, Staatssekretär im Innenministerium, unter Berufung auf Zahlen des Deutschen Fußball-Bundes im Innenausschuss des Landtages mit.

Bei insgesamt 113 902 bis Ende Mai ab der 5. Liga abwärts absolvierten Spielen habe es somit bei 0,25 Prozent aller Partien „Vorkommnisse“ gegeben, womit in der DFB-Datenbank verbale oder physische Gewalt gegen Unparteiische gemeint seien, sagte Sauer. In den vergangenen Jahren seien die Zahlen ähnlich gewesen: In der Saison 2021 / 2022 habe es 270 „Spiele mit Vorkommnissen“ gegeben, in der Saison 2019 / 2020 216 und in der Saison 2018 / 2019 364. In der Saison 2020 / 2021 lag die Zahl mit 93 deutlich niedriger, es wurde wegen der Coronavirus-Pandemie aber auch weniger gespielt.

Hessen: Die Polizei hat elf Straftaten registriert

Die Polizei habe von 2018 bis 2022 in ihrer Statistik insgesamt 395 Straftaten bei Fußballspielen registriert, meistens Körperverletzungsdelikte, erläuterte Sauer. In diese Zahl flössen auch Vorfälle im Profifußball mit ein. Die polizeiliche Kriminalstatistik erlaube es nicht, gezielt nach Straftaten gegen Schiedsrichter zu suchen. In den Jahren 2018, 2019 und 2022 habe die Polizei aber von mindestens elf Straftaten gegen Unparteiische erfahren, neun Fälle von Körperverletzung und zwei Fälle von Beleidigung.

In fünf dieser Fälle habe es eine Verurteilung gegeben, vier Geldstrafen und eine Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. In zwei weiteren Fällen seien Strafbefehle ergangen.

Hessen: Die Vereine müssen für Prävention sorgen

Die FDP-Fraktion hatte das Thema „Gewalt gegen Schiedsrichter“ am Donnerstag mit einem Berichtsantrag auf die Tagesordnung des Innenausschusses gesetzt. Anlass sind verschiedene Vorfälle im Amateurfußball, die in der jüngsten Zeit für öffentliches Entsetzen gesorgt hatten. Anfang Mai hatte der Vater eines Spielers in Frankfurt einem 15 Jahre alten Schiedsrichter gedroht, ihn zu „köpfen“. Anfang Juni war ein 15 Jahre alter Spieler aus Berlin nach Prügeleien im Anschluss an ein Jugendspiel in Frankfurt gestorben.

Staatssekretär Sauer betonte, alle diese Vorfälle seien „mit den Werten des Sports absolut unvereinbar“. Die Landesregierung fördere in Kooperation mit Vereinen und dem Hessischen Fußballbund schon seit Jahren Projekte zur Gewaltprävention und für mehr Fairness im Sport. Gewalt gegen Unparteiische oder Mitspieler sei in dieser Form nur im Herrenfußball bekannt. Im Amateurbereich sei es schon seit langem schwierig. Nachwuchsschiedsrichter zu finden. (Hanning Voigts)