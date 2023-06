Hessen: Hohe Verluste durch lecke Leitung

Von: Jutta Rippegather

Ressource Trinkwasser dpa © dpa

Der BUND prangert die Trinkwasserverschwendung an. Hessen arbeitet an der Rückkehr des Wassercents.

Während die Natur dürstet, sickert wertvolles Nass ungenutzt. Mehr als 200 Liter Wasser verschwinden in Südhessen pro Stunde und Leitungskilometer unbemerkt im Boden – so viel wie eine volle Badewanne. Diese „inakzeptabel hohen Trinkwasserverluste in kommunalen Rohrleitungsnetzen“, hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland in Hessen (BUND Hessen) am Donnerstag angeprangert. Anlass ist die Wasserbilanz des Regierungspräsidiums Darmstadt für das Jahr 2021. Spitzenreiter ist demnach Steinbach im Taunus, gefolgt von Frankfurt. Allein in der Metropole ist der Verlust so hoch, dass damit jährlich 1600 Schwimmbäder gefüllt werden könnten; keine Kinderbecken, sondern solche mit 50-Meter-Bahnen.

Während Privatleute daheim ihr Brauchwasser für die Kübel auf dem Balkon sammeln, wird es gleich nebenan verschwendet. Die Kommunen hätten das Leitungsnetz auf finanziellen Gründen lange Zeit vernachlässigt, sagte BUND-Vorsitzender Jörg Nitsch. Auf Kosten der Natur. „Undichte Leitungen lassen in Südhessen und im Vogelsberg Wälder und Wiesen vertrocknen.“ Um die Kosten der Leitungssanierung zu finanzieren, könnte die Wiedereinführung des „Wassercents“ als zweckgebundene Abgabe für Kommunen hilfreich sein, meint er.

Ein Schritt, den auch die hessische Linke am Donnerstag in einer von ihr initiierten aktuellen Stunde im Landtag forderte. Und auch die SPD. Bei den Grünen besteht ebenfalls Konsens, dass mit der Gratisentnahme von Grundwasser – etwa durch einen Brunnen im Garten – in Hessen wieder Schluss sein muss. Die CDU hatte das Wasserentnahmegeld 2003 abgeschafft. Welche Variante sich eignet, sei derzeit in der Prüfung, kündigte Martina Feldmayer an, Sprecherin für Klima- und Umweltschutz der Grünen-Fraktion.

Wasserverluste Das Regierungspräsidium Darmstadt veröffentlicht jährlich die Wasserbilanz Rhein-Main für die Kommunen innerhalb des Regierungsbezirks. Spitzenreiter ist Steinbach im Taunus, dicht gefolgt von Frankfurt, Bad Homburg, Heppenheim, Obertshausen und Liederbach. Aber auch in Wiesbaden, Lampertheim, Glashütten, Wöllstadt, Bad König, Friedrichsdorf, Bad Orb und Wächtersbach versickern mehr als 150 Liter Wasser pro Kilometer Leitungsnetz in einer Stunde. jur www.rp-darmstadt.hessen.de

Denn als Folge des Klimawandels wird Grundwasser immer knapper. Vor allem im Vogelsberg und dem südhessischen Ried, woher die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main ihr Nass bezieht. Das historisch gewachsene Verbundsystem der überregional agierenden Versorgungsunternehmen wie der Hessenwasser und der Ovag führe zu „massiven Konflikten zwischen der Grundwasserförderung und dem Naturschutz“, urteilt BUND-Vorsitzenden Nitsch. „Das haben die entstandenen Schäden in Wäldern und die dadurch ausgelösten Diskussionen in der Vergangenheit deutlich gemacht.“

Grundwasser ist nicht allein für Bäume und Pflanzen lebenswichtig. Auch der Mensch braucht es. Zu 95 Prozent wird daraus in Hessen Trinkwasser gewonnen, das „Lebensmittel Nummer eins“, wie Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) in der Debatte in Wiesbaden hervorhob. Anders als die Linke behaupte, arbeite die Landesregierung schon seit Jahren daran, die Versorgung in Hessen und speziell in der Metropolregion langfristig zu sichern. Aktuell in Arbeit sei etwa eine Machbarkeitsstudie zur Aufbereitung von Rheinwasser für Landwirtschaft, Industrie und auch Natur. Miteinbezogen würden immer die Verantwortlichen vor Ort. Denn die Kommunen seien für die Trinkwasserversorgung zuständig.

Das Land fördere Wasserkonzepte, die Renaturierung von Bächen, berate Landwirte. Kommunen könnten sich Fließwasserkarten erstellen lassen, um zu sehen, wo sie im Fall von Starkregen durch Entsiegelung Platz schaffen müssten, damit die Fluten nicht so hohen Schaden anrichteten, wie jüngst in Kassel, wo ein Teil der City regelrecht abgesoffen war. „Es wird ja in den Städten entschieden, ob sie ihre Stadt zubetonieren.“