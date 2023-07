Hessen hilft: Vom Frauenhaus in die eigene Wohnung umziehen

Von: Peter Hanack

Teilen

Gewalt gegen Frauen hat zugenommen. Wie überhaupt die häusliche Gewalt. © Bernd Günther/Imago

Das Land Hessen vermittelt geförderte Unterkünfte an Schutzsuchende. Das Projekt läuft bislang in Frankfurt, Wiesbaden, Hanau, Fulda, Wetzlar, Bad Homburg sowie Neu-Isenburg und soll ausgeweitet werden.

Die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt nimmt zu, zwei Drittel davon sind Frauen. Entsprechend überlastet sind die Frauenhäuser. Das Land Hessen erwirbt seit vergangenem Jahr Belegungsrechte für Sozialwohnungen, um den Frauen nach dem Aufenthalt im Frauenhaus eine Unterkunft zu sichern. Nun wird das Modellprojekt verstetigt.

Im Jahr 2022 hatte das Land Belegungsrechte für 14 Wohnungen in Frankfurt, Wiesbaden, Hanau, Fulda, Wetzlar, Bad Homburg und Neu-Isenburg erworben. Für dieses Modellprojekt waren knapp 350 000 Euro bereitgestellt worden. Das Hessische Sozialministerium half und hilft zudem dabei, den Kontakt der Wohnungssuchenden und der interessierten Wohnungsbauunternehmen herzustellen.

„Plätze werden frei“

Die Initiative „Wohnen nach dem Frauenhaus“ soll nun ausgeweitet und verstetigt werden, wie das Wirtschaftsministerium am Montag in Wiesbaden mitgeteilt hat. 2022 wurde das Projekt gemeinsam mit der mehrheitlich landeseigenen Nassauischen Heimstätte / Wohnstadt umgesetzt, künftig steht es allen Wohnungsbauunternehmen offen. „Die eigenen vier Wände sind die Startbasis für den Weg in ein neues Leben“, erklärte dazu Tarek Al-Wazir (Grüne), Hessens Minister für Wirtschaft und Wohnen. Frauenhäuser böten Schutz, seien jedoch oft sehr ausgelastet. Viele Zimmer würden von Frauen bewohnt, die ausziehen möchten, aber keine Wohnung fänden, so Al-Wazir.

Durch die Initiative würden „Frauenhausplätze für akut bedrohte Frauen wieder frei“, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne). Jenen Frauen, die in eine Sozialwohnung vermittelt werden könnten, ermögliche dies einen „gewaltfreien Neuanfang“.

Das Investigativmedium Correktiv.lokal hatte 2022 die Daten der Internetseite Frauenhaus-suche.de ausgewertet. Demnach waren die dort verzeichneten 200 Frauenhäuser im Schnitt an 303 Tagen voll belegt. Wurde ein Platz frei, sei er bereits nach wenigen Stunden wieder belegt gewesen. Insgesamt gibt es in Deutschland etwa 400 Frauenhäuser und Schutzwohnungen mit knapp 8100 Plätzen.