Nach langem Streit: Hessen hat jetzt einen Landes-Kita-Beirat

Von: Peter Hanack

Der Fachkräftemangel ist auch in Kitas weiterhin deutlich spübar. Auch dabei wollen Eltern in Hessen mitreden können. © Julian Stratenschulte/dpa

Die Elternvertretung ist nach dem Streit über die geringe Wahlbeteiligung jetzt im Amt. 14 Väter und Mütter sollen die Interessen der Eltern in Hessen auf Landesebene vertreten.

In Hessen gibt es seit dem Wochenende eine gewählte Landesvertretung (LEV) für die Eltern von Kindergartenkindern – ähnlich dem Landeselternbeirat für die Schulen. 14 Väter und Mütter sollen den Anliegen der Eltern landesweit eine Stimme geben. Zuvor hatte es um die Wahl der Delegierten, die wiederum die LEV-Mitglieder zu wählen hatten, Streit gegeben.

Die Landeselternvertretung repräsentiert die hessischen Kita- und Kindertagespflegeeltern. Sie soll angehört werden, wenn es auf Landesebene um Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder in den Einrichtungen geht. Das kann beispielsweise bei neuen Gesetzen oder deren Reformen der Fall sein. Zudem hat die LEV einen Sitz im Landesjugendhilfeausschuss und ist auch auf Bundesebene vernetzt. Zudem führt die Landeselternvertretung die Wahl der folgenden Landeselternversammlung, die in zwei Jahren ansteht, im direkten Kontakt mit den Kita-Elternbeiräten vor Ort durch.

14 Väter und Mütter sprechen für die Eltern

Nach mehr als sechs Jahren der Vorarbeit sei die langersehnte Elternvertretung nun Realität geworden, freute sich der Verein „Kita-Eltern Hessen“, der an der Konzeption mitgewirkt hatte und bisher – ohne die Legitimation einer Wahl – die Elterninteressen in Hessen vertreten hatte. Eine starke Stimme in der frühkindlichen Bildung sei dringender und wichtiger denn je.

Das Land finanziert eine Geschäftsstelle der LEV mit zwei Kräften, die bereits bei den Kita-Eltern mitgearbeitet hatten. Sie sollen die ehrenamtlich tätigen Väter und Mütter bei ihren Aufgaben unterstützen. Eine Besonderheit der LEV ist, dass sie auch die Eltern von Kindern vertritt, die in der Kindertagespflege betreut werden. Damit sollen auch Eltern vertreten sein, die vor Ort keine Elternbeiräte haben.

„Demokratisch legitimierte Stimme“

Hessens Minister für Soziales und Integration, Kai Klose, und Staatssekretärin Anne Janz (beide Grüne) gratulierten den LEV-Mitgliedern. „Als gewählte Repräsentant:innen der Elterninteressen im Bereich Kindertagesbetreuung sind Sie eine starke, demokratisch legitimierte Stimme“, teilten sie mit.

Bei der Wahl der Delegierten, die schließlich am Wochenende in Wiesbaden die LEV-Mitglieder bestimmten, hatte es Streit gegeben. Die Beteiligung an der Delegiertenwahl lag bei weniger als zwei Prozent der wahlberechtigten Eltern. Die Verantwortung für die geringe Beteiligung schoben sich Vertreter:innen der Elternschaft und das Sozialministerium über Wochen hinweg gegenseitig zu.