Hessen: Hanau-Ausschuss braucht neuen Vorsitzenden

Von: Hanning Voigts

Teilen

Marius Weiß (SPD) ist nicht länger Vorsitzender des Hanau-Untersuchungsausschusses. Foto: Rolf Oeser © ROLF OESER

Nach dem Rückzug des SPD-Abgeordneten Marius Weiß muss der Hanau-Ausschuss des hessischen Landtages einen neuen Vorsitzenden wählen. Seine Partei stärkt Weiß derweil den Rücken.

Nach dem Rückzug des SPD-Abgeordneten Marius Weiß wird der Hanau-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags vorerst vom Grünen-Politiker Frank Kaufmann geleitet. Wie ein Sprecher des Parlaments der Frankfurter Rundschau mitteilte, muss der Ausschuss mittelfristig eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden wählen.

Nach dem Untersuchungsausschussgesetz muss das Gremium von einem Mitglied einer der Oppositionsfraktionen geleitet werden. Grund dafür ist, dass dem ersten in der laufenden Legislaturperiode eingesetzten Untersuchungsausschuss, dem zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der CDU-Abgeordnete Christian Heinz und damit ein Vertreter der schwarz-grünen Regierungskoalition vorsitzt.

Hessen: Die Grünen bitten um Vorschläge aus der Opposition

Lisa Uphoff, Sprecherin der grünen Landtagsfraktion, sagte der FR, Kaufmann habe Weiß deshalb bereits schriftlich um Vorschläge aus der Opposition für eine Neubesetzung des Postens gebeten.

Marius Weiß hatte am Dienstag seinen Rückzug vom Vorsitz des Ausschusses erklärt, der Fehler hessischer Behörden beim rassistischen Anschlag in Hanau aufklären soll. Es falle ihm schwer, „die wichtigste Aufgabe, die mir in meinem bisherigen politischen Leben übertragen wurde“, aufzugeben, hatte Weiß mitgeteilt. Er halte die Entscheidung aber für richtig, weil es im Ausschuss auch um eine andere Fehlerkultur gehe und er seine Aufgabe nicht mehr glaubwürdig ausüben könne.

Hessen: Weiß soll seinen Parkausweis kopiert haben

Hintergrund des Rückzugs sind strafrechtliche Ermittlungen wegen Urkundenfälschung gegen Weiß, der seinen Parkausweis für den Hessischen Landtag kopiert und die Kopie seiner Frau überlassen haben soll, damit diese auch an Sitzungstagen in der Tiefgarage des Parlaments parken konnte. Weiß hat zu den Vorwürfen bisher nicht Stellung genommen, hatte am Dienstag aber eingeräumt, „einen Fehler“ gemacht zu haben, den er bereue.

Seine eigene Partei stärkte Weiß, der kommende Woche beim SPD-Landesparteitag erneut auf einen guten Listenplatz für die Landtagswahl im Oktober hofft, unterdessen den Rücken. Weiß habe einen Fehler gemacht und zahle als in der Öffentlichkeit stehender Politiker dafür „bereits seit Wochen einen hohen Preis“, sagte Kaweh Mansoori, Bezirksvorsitzender der SPD Hessen-Süd. Von seiner Partei werde Weiß die Chance bekommen, das Vertrauen wiederherzustellen, sagte Mansoori. „Wir wissen, was er geleistet hat.“ Inwieweit die laufenden Ermittlungen und der Rücktritt vom Ausschussvorsitz sich auf Weiß’ Chancen bei der Listenaufstellung auswirken werden, ist offen.

Hessen: CDU gibt sich entsetzt von Weiß‘ Erklärung

Jörg-Uwe Hahn, FDP-Obmann im Hanau-Ausschuss, nannte Weiß’ Rücktritt derweil notwendig, da es sich um die Leitung „eines sensiblen Ausschusses handelt, in dem es um Glaubwürdigkeit geht“, sagte Hahn. Jürgen Frömmrich, der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen im Landtag, zollte Weiß Respekt für die Entscheidung. Er habe allerdings erwartet, „dass sich der SPD-Abgeordnete früher zu Wort meldet und sein Verhalten erklärt“.

Holger Bellino, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU, zeigte sich entsetzt darüber, „dass offenbar alle Vorwürfe der Wahrheit entsprechen und somit Marius Weiß eine Strafttat begannen hat“. (Hanning Voigts)