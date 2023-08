Hessen: Grüne stellen im Wahlkampf Zehntausende Plakate auf

Landtagswahl

Von Hanning Voigts schließen

Die Grünen geben so viel für den hessischen Landtagswahlkampf aus wie nie zuvor. Spitzenkandidat Al-Wazir betont die Notwendigkeit von Veränderung.

Ein Budget von 1,5 Millionen Euro, 1000 Großplakate und mehr als 35 000 Poster etwa mit den Gesichtern der lokalen Kandidatinnen und Kandidaten: Die hessischen Grünen ziehen mit einer für ihre Verhältnisse bislang ungekannten Materialschlacht in den Wahlkampf zur Landtagswahl am 8. Oktober. Was die Kosten angehe, spiele man mittlerweile in derselben Liga wie CDU und SPD, sagte der grüne Spitzenkandidat und hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir am Dienstagmittag in Wiesbaden.

Hinter dem Kurhaus der Landeshauptstadt stellte Al-Wazir zwei Großplakate seiner Partei vor, die ab sofort in Hessen aufgestellt werden. Auf einem sieht man Al-Wazir mit Anzug und Krawatte und dem Schriftzug „Ihre Wahl – Ihr Ministerpräsident“. Auf einem anderen ist der 52-Jährige im Gespräch mit einem älteren Mann zu sehen, daneben steht „Verändern, damit es bleibt wie es ist“.

Die Grünen geben sich vor der Hessen-Wahl motiviert

Die Grünen und er selbst seien motiviert für den Wahlkampf, sagte Al-Wazir. Er wolle Ministerpräsident werden, „weil ich Hessen noch stärker machen will“, formulierte er. „Ich habe einen Plan für dieses Land.“ Er wolle 20 000 Kitaplätze schaffen, die Transformation der Wirtschaft mit sechs Milliarden Euro unterstützen, Hessen massiv aufforsten und den Bau von 60 000 günstigen Wohnungen fördern. „Das sind Versprechen, die ich abgebe für die Zukunft“, sagte Al-Wazir.

Landtagswahl in Hessen Am 8. Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag. Die Frankfurter Rundschau bündelt ihre umfangreiche Berichterstattung in ihrem Onlinedossier zur Hessenwahl. Die FR führt Interviews mit den Spitzenkandidat:innen. Eine Podiumsdiskussion zur Wahl am Donnerstag, 7. September, überlegt, wie die Politik auf die aktuellen Krisen reagieren sollte. Schließlich bringen wir Themenchecks zu zentralen Fragen der Hessenwahl.

Viele Bürgerinnen und Bürger seien durch die Krisen der Gegenwart wie den Ukrainekrieg und die Klimakrise verunsichert, sagte der Grünen-Politiker. Das Tempo der Veränderungen drohe die Menschen zu überfordern. Er wisse aber, was zu tun sei: „Wenn wir weiter ein gutes Leben haben wollen, müssen wir diese Veränderungen mutig angehen.“

Umfragen vor der Hessen-Wahl: Das Rennen ist offen

Angesprochen auf Umfragezahlen, die zuletzt regelmäßig die CDU vorne sahen, sagte Al-Wazir, in den knapp sieben Wochen bis zur Wahl könne sich noch viel bewegen. „Wahlen werden wirklich am Wahltag entschieden.“

Mit Al-Wazir stellen die Grünen erstmals einen Kandidaten für das Amt des hessischen Ministerpräsidenten auf und sprechen von einem „Triell“ um die Macht. Die CDU geht mit Amtsinhaber Boris Rhein ins Rennen, die SPD mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser. (Hanning Voigts)