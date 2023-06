Hessen: Krankenhausrettung ist kein Hexenwerk

Von: Jutta Rippegather

Eines der Probleme: Kliniken sind überlastet, weil eine große Zahl an Erkrankten die Notfallaufnahmen aufsuchen. © Jens Büttner/dpa

Es ist höchte Zeit für Veränderung. Die Beteiligten ziehen mit. Der Kommentar.

Personalmangel, galoppierende Energiekosten: Den Krankenhäusern steht das Wasser bis zum Hals. Öffentliche Träger buttern zu, obwohl sie das Geld für wichtige andere Aufgaben benötigen: Kitaplätze, Schulsanierungen. So weit hätte es nicht kommen müssen. Die Notwendigkeit einer Klinikreform ist seit Jahren offenkundig. Statt sie anzupacken, hat die Politik die Privatisierung der stationären Gesundheitsversorgung hingenommen – im Fall der Uniklinik Gießen-Marburg sogar vollzogen. Ein Riesenfehler.

Notfallaufnahme verstopfen

Mit Krankenhäusern lässt sich kein Geld mehr machen. Das Geschäftsmodell für Kapitalanleger:innen ist gestorben. Das ist die einzig gute Nachricht in diesen Zeiten, in denen zwei Drittel der Kliniken in Hessen vor der Pleite stehen. Patientinnen und Patienten sind keine Cashcows, keine Melkkühe zum Zwecke der Gewinnoptimierung. Die Leute haben ein Recht auf adäquate Versorgung. Allerdings nicht darauf, wegen Bagatellen die Notfallaufnahmen zu verstopfen.

Überfällig

Eine Klinikreform ist überfällig. Viel zu lange hat die Bundespolitik sie vor sich hergeschoben, haben Lobbygruppen sie blockiert. An den Beteiligten wird sie nicht scheitern. Die zeigen sich erstaunlich offen für die Idee der Arbeitsteilung. Keiner muss alles machen, aber in der Not muss Hilfe in der Nähe erreichbar sein. Wenn alle mitziehen, ist unser gutes Gesundheitssystem gerettet. Das ist kein Hexenwerk.