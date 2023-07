Hessen: Gesund durch die Hitze

Von: Jutta Rippegather

Die Temperaturen klettern wieder nach oben. Aktivitäten sollten sich am jeweiligen Leistungsstand orientieren, rät der Arzt.

Die nächste Hitzewelle des Sommers ist im Anmarsch. Für die nächsten Tage hat der Deutsche Wetterdienst mancherorts Temperaturen jenseits von 35 Grad Celsius vorhergesagt. „So wie es ausschaut, werden wir am Samstag und Sonntag erste Hitzewarnungen aussprechen, voraussichtlich auch regional in Hessen“, sagte der Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach, Andreas Matzarakis.

Das hessische Hitzewarnsystem sieht zwei Stufen vor: Stufe 1 warnt vor einer starken Wärmebelastung. Sie wird bei einer gefühlten Temperatur von mehr als 32 Graf Celsius erreicht. Stufe 2 warnt vor einer extremen Wärmebelastung: Die gefühlte Temperatur übersteigt dabei 38 Grad, oder die Warnstufe 1 hält seit vier aufeinanderfolgenden Tagen an.

Das Warnsystem ist eine Reaktion auf die vielen Todesfälle im extrem heißen Sommer 2003. Insbesondere ältere Menschen in Einrichtungen sollten vor den gesundheitlichen Auswirkungen besser geschützt werden. Für sie stellt eine gefühlte Temperatur von mehr als 36 Grad eine extreme Belastung dar. Die Daten basieren auf den Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes. Alten- und Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sowie Krankenhäuser werden informiert. Das hessische Sozialministerium weist die Bevölkerung auf die Gefahren und Möglichkeiten des Schutzes hin.

Der Hitzeaktionsplan des Landes führt alle wichtigen Informationen zusammen; auch Verhaltenstipps in mehreren Sprachen und für verschiedene Personengruppen. Von Aufklärung über den Einfluss auf die Wirksamkeit von Medikamenten über konkrete Möglichkeiten, die Wohnung kühl zu halten, bis hin zum Schutz der Haut und dem Ratschlag, Aktivitäten im Freien möglichst in die Morgen- oder Abendstunden zu verschieben. Zum Thema Ernährung heißt es dort: Mindestens zwei Liter täglich trinken, am besten Mineralwasser, ausreichend gekühlt, aber nicht eiskalt. Bei Vorerkrankungen, etwa Herz- und Niereninsuffizienz, die Menge mit der Ärztin oder dem Arzt abstimmen. Alkohol, Kaffee und stark gezuckerte Getränke meiden. Zum Essen empfiehlt sich leichte, frische Kost in kleinen, über den Tag verteilten Portionen - etwa Salate, Obst und Gemüse. Zum Ausgleich der ausgeschwitzten Minerale eignet sich leicht salziges Essen.

Christian Sommerbrodt, Vorsitzender des hessischen Hausärzteverbands, rät dazu, sich an dem jeweils eigenen Leistungsstand zu orientieren. „Junge Leute, die fit sind wie ein Turnschuh, können auch mit Hut auf dem Kopf und ausreichend Wasser durch den Taunus wandern.“ Kranke oder Menschen mit labilem Kreislauf sollten sich möglichst körperlich nicht anstrengen. mit dpa

https://soziales.hessen.de