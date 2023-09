Hessen: Gedenkstätte begrüßt Anklage gegen früheren KZ-Wärter

Von: Hanning Voigts

Ein Prozess gegen den früheren SS-Mann würde am Landgericht Hanau eröffnet werden. Foto: Monika Müller © Monika Müller

Die Mitarbeiter der Gedenkstätte im früheren Konzentrationslager Sachsenhausen halten die Anklage eines ehemaligen SS-Wachmanns in Hanau für richtig.

Das Team der Gedenkstätte im früheren Konzentrationslager Sachsenhausen hat die Anklage gegen einen 98 Jahre alten früheren SS-Wärter aus Hessen begrüßt. Man halte es für richtig, dass die Justiz vom Prinzip des individuellen Tatnachweises abgerückt sei, „so dass sich nun die letzten lebenden Angehörigen der Konzentrationslager-SS vor Gericht verantworten müssen“, teilte Horst Seferens, Sprecher der Gedenkstätte in der Nähe der brandenburgischen Stadt Oranienburg, der Frankfurter Rundschau mit.

Jeder KZ-Wachmann habe letztlich dazu beigetragen, dass die Entrechtung und Ermordung der Häftlinge funktioniert habe, so Seferens. „Kennzeichnend für die Mordmaschinerie in den Konzentrationslagern ist ihre arbeitsteilige Organisation.“ Allein aufgrund der jahrzehntelangen Versäumnisse der deutschen Justiz bei der Verfolgung von NS-Verbrechen nach 1945 sei man es den Opfern und ihren Hinterbliebenen heute schuldig, „alle Anstrengungen zu unternehmen, um diese Taten aufzuklären und die Tatbeteiligten zur Rechenschaft zu ziehen“.

Hessen: Anklage gegen 98-Jährigen wegen Beihilfe zu 3300 Morden

Am Freitag war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Gießen Anklage gegen einen 98 Jahre alten Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis erhoben hat. Er soll von Juli 1943 bis Februar 1945 Teil der SS-Wachmannschaft im KZ Sachsenhausen gewesen und an der Ermordung Tausender Häftlinge beteiligt gewesen sein. Die Anklage wirft ihm Beihilfe zum Mord in 3300 Fällen vor.

Weil der Angeklagte zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Taten zwar noch nicht 21 Jahre alt war, würde er nach den Regeln des Jugendstrafrechts behandelt werden, sollte das Landgericht Hanau die Anklage zulassen. Seit dem Urteil gegen den KZ-Wärter John Demjanjuk 2011 werden ehemalige SS-Mitglieder auch ohne den Nachweis konkreter Mordtaten verurteilt.

Hessen: Recherchen im Archiv des ehemaligen KZ

Von der Gedenkstätte im ehemaligen KZ hieß es, der Name des Angeklagten sei dem Team bekannt und man habe bereits von dem Ermittlungsverfahren gewusst. Die Ermittler:innen hätten im Archiv der Gedenkstätte recherchiert, die Staatsanwaltschaft Gießen habe auch die Gedenkstätte besucht.

Bis heute habe sich nur ein Bruchteil der Täter aus Sachsenhausen vor Gericht verantworten müssen, teilte Pressesprecher Seferens mit. Bis 2005 habe es nur 257 Strafverfahren gegen ehemalige KZ-Mitarbeiter gegeben, obwohl dort von 1936 bis 1945 Tausende SS-Leute gearbeitet hätten. Lediglich 69 SS-Männer aus Sachsenhausen seien vor Gericht verurteilt worden, 36 von ihnen von sowjetischen Militärtribunalen und drei in der DDR. Lediglich 29 SS-Männer aus Sachsenhausen seien in der Bundesrepublik verurteilt worden. (Hanning Voigts)