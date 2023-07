Fraport bleibt an russischem Flughafen beteiligt - Verträge „nicht einseitig kündbar“

Von: Hanning Voigts

Das Land Hessen und der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport sehen weiter keine Möglichkeit, die Beteiligung am Flughafen Pulkovo zu kündigen.

Wiesbaden - Die hessische Landesregierung und der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport sehen trotz der neuesten Medienberichte über Militärflugzeuge vor Ort keine Möglichkeit, die Beteiligung am russischen Flughafen Pulkovo aufzukündigen. Man sei gebunden durch Verträge, „die nicht einseitig kündbar sind“, sagte der hessische Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Donnerstag bei einer Sondersitzung des Haushaltsausschusses im Landtag.

Er selbst und die Fraport täten nichts lieber, als die Beteiligung an dem Flughafen in der Nähe von St. Petersburg sofort zu beenden, formulierte Boddenberg. „Es geht nur schlicht nicht.“ Er verstehe die Aufregung, aber trotz eingehender juristischer Beratung bleibe die Landesregierung bei ihrer Einschätzung, dass es aktuell keine Möglichkeit gebe, die Beteiligung zu kündigen. „Da helfen weder Empörung noch Sondersitzungen“, sagte Boddenberg.

Hessen: Seit Beginn des Krieges ruhen alle Geschäfte

Der Minister betonte erneut, dass die Fraport seit Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine keine Geschäfte mehr mit Russland mache, kein Fraport-Personal in Pulkovo sei und dort keine Gewinne mehr erzielt würden. „Das ist genau die richtige Antwort auf Putins abscheulichen Krieg“, sagte Boddenberg. Die öffentliche Hand in Hessen habe überall, wo es möglich sei, alle Geschäftsbeziehungen zu Russland gestoppt. Das gelte etwa für die Messe Frankfurt. Das sei nur „in dieser Form bei Pulkovo nicht möglich“. Da es keine eindeutigen Belege für eine militärische Nutzung des Airports gebe, gebe es keine Möglichkeit, von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen.

Die Verträge sehen keine einseitigen Kündigungsrechte der Fraport AG vor.

Die Fraport, die mehrheitlich dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt gehört, ist seit 2009 über eine Holding in Zypern zu 25 Prozent an der Betreibergesellschaft des Flughafens in Pulkovo beteiligt. Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine gibt es politische Debatten um diese umstrittene Minderheitsbeteiligung. Zuletzt hatten WDR, NDR und „Süddeutsche Zeitung“ Recherchen veröffentlicht, denen zufolge in den vergangenen Monaten immer wieder Militärmaschinen auf dem eigentlich zivilen Airport Pulkovo gelandet seien, darunter auch solche mit Verbindungen zur russischen Söldnergruppe „Wagner“.

Hessen: Die neusten Berichte bringen keine neue Lage

Zu diesen Medienberichten sagte Boddenberg, der Landesregierung und der Fraport lägen diese zwar vor, aus ihnen ergäben sich aber keine Beweise dafür, dass Pulkovo für den Krieg gegen die Ukraine genutzt werde. Man stehe seit Beginn des Krieges im Februar vergangenen Jahres im Austausch mit dem Auswärtigen Amt, habe bisher aber auch von der Bundesregierung keine eindeutigen Belege für eine militärische Nutzung erhalten.

Stefan Schulte, der Vorstandsvorsitzende der Fraport, sagte im Haushaltsausschuss, sein Unternehmen verurteile den russischen Angriffskrieg „auf das Schärfste“ und befürworte alle Sanktionen „gegen den Aggressor Russland“. Nach derzeitigem Stand sei die juristische Lage aber eindeutig. „Die Verträge sehen keine einseitigen Kündigungsrechte der Fraport AG vor.“ Wenn man vertragsbrüchig werde, kämen auf die Fraport „hohe Schadenersatzforderungen“ zu, betonte Schulte. (Hanning Voigts)

