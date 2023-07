Hessen: Fragen zu Konsequenz aus Eritrea-Einsatz

Von: Jutta Rippegather

Die SPD sieht auch eine juristische Komponente. Sie kritisiert zudem die rassistische Instrumentalisierung der Vorfälle.

Das Aufarbeiten der Vorkommnisse rund um das Eritrea-Festival in Gießen geht nach den Sommerferien weiter. Die SPD hat für die nächste Sitzung des Innenausschusses am 7. September einen dringlichen Berichtsantrag auf den Weg gebracht. Sie wolle sich von Innenminister Peter Beuth (CDU) umfassend informieren lassen, teilte die innenpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, Heike Hofmann, am Dienstag in Wiesbaden mit.

Bei dem Festival vor zwei Wochen waren 26 Polizistinnen und Polizisten verletzt worden, sieben davon schwer. „Das ist und bleibt völlig inakzeptabel“, urteilte Hofmann. Die Beamten verteidigten in solchen Einsätzen den Rechtsstaat und die Sicherheit des Landes.

Konkret will die SPD wissen, wie die Nachbereitung des Einsatzes erfolgt und welche Konsequenzen gezogen werden. Sie fragt nach den Vorbereitungen und danach, wie „die dynamische Entwicklung der Geschehnisse im Laufe des Festivals“ bewertet werde.

Der Vorfall habe neben der innenpolitischen auch eine juristische Komponente, so Hofmann. Die Stadt Gießen hatte erfolglos versucht, vor Gericht ein Veranstaltungsverbot zu erwirken. „Es gilt nun, rechtsstaatliche Möglichkeiten zu finden, um solche Veranstaltungen künftig untersagen zu können.“

Die SPD-Politikerin warnte davor, die Vorkommnisse mit rassistischen Äußerungen zu instrumentalisieren: Die Anerkennungsquote eritreischer Geflüchteter liege bei 91 Prozent. Erschreckend seien die Berichte von Geflüchteten, dass sie auch hier Angst vor Übergriffen und Erpressungen und Überwachungen seitens des „Unrechtsregimes“ hätten. „Es ist auch Aufgabe des Rechtsstaats, diese Menschen in unserem Land zu schützen.“