Hessen: Fördermittel für Heizungstausch

Hessen

Von Jutta Rippegather schließen

Ministerpräsident Rhein verspricht im Wahlkampf etwas, was es bereits gibt. Das ergibt eine Recherche im Wirtschaftsministerium.

Wieder hat Boris Rhein ein Interview gegeben, mit dem er die Gunst des Publikums gewinnen will. Nach seinem Plädoyer für Grenzkontrollen an den Landesgrenzen widmete er sich einem weiteren medial aufgeheizten Thema: dem Heizungstausch.

In der „Bild am Sonntag“ kündigte der CDU-Spitzenkandidat zur Hessenwahl ein ergänzendes Förderprogramm zum Heizungsaustausch an. „Wir dürfen die Menschen mit ihren finanziellen Sorgen nicht im Regen stehen lassen.“ Die „Bild“ titelte „Boris Rhein gibt Heizungs-Versprechen“.

Eine Anfrage beim hessischen Wirtschaftsministerium ergibt, dass die Berliner Ampelkoalition nicht beabsichtigt, die Menschen alleine zu lassen. „Parallel zum Heizungsgesetz plant der Bund eine einkommensabhängige Förderung, damit der Austausch fossiler Heizungen für die Menschen bezahlbar und sozial gerecht bleibt“, teilte Franziska Richter, die Sprecherin des Ministers und Grünen-Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir am Montag auf Anfrage mit. Es gelte nun abzuwarten, wie das Gesetz und die Förderung aussehen. Das wird im Herbst soweit sein. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann hatte per Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht eine Verabschiedung vor der Sommerpause verhindert. Wie Richter ergänzt, gibt es bereits jetzt Förderprogramme für jene, die ihre Gas- oder Ölheizung durch eine klimafreundliche Heizung, etwa eine Wärmepumpe, ersetzen möchten. Bei Fragen rund um Fördermittel helfe die Landesenergieagentur (Lea) Hessen weiter. Sie informiere auf mehreren Kanälen über staatliche Fördermittel und biete eine Online-Fördermitteldatenbank für Recherche zu Zuschüssen und zinsgünstigen Krediten an.

www.lea-hessen.de