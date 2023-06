Hessen: FDP will „neuer Brennstoff“ sein

Hessen

Die Partei präsentiert ihre Kampagne für die Hessenwahl. Schwarz-Grün zeige deutliche Abnutzungserscheinungen.

+ Stefan Naas soll die FDP zu alter Größe zurückführen. © Andreas Arnold/dpa

Bettina Stark-Watzinger traut sich was. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung und Vorsitzende der Hessen-FDP hat am Montag Stefan Naas das Steuer des knallgelben Kleinbusses überlassen. Der lenkt das Fahrzeug, sie sitzt daneben, als es um 10.30 Uhr vor den Landtag rollt. Ein kameratauglicher Auftritt für die Präsentation der Kampagne. Naas ist Spitzenkandidat, mit ihm will die FDP nach der Hessenwahl im Herbst die zehnjähriger Absenz beenden - wieder zurück in die Landesregierung.

Mit einem Wahlergebnis von zehn Prozent wäre er zufrieden, sagt Naas, nachdem er mit der Parteichefin zwei große Plakate mit seinem Konterfei enthüllt hat. Bei der vergangenen Wahl waren es 7,5. Die jüngste Umfrage ist die des Insa-Instituts vom 16. Juni. Sie sieht die Partei bei sieben Prozent.

Naas sagt, dass die FDP bei der Frage nach Zusammenarbeit offen sei. Selbst Schwarz-Rot-Gelb könne er sich vorstellen - eine „Deutschlandkoalition“. Mit der CDU gebe es viele Gemeinsamkeiten: die Idee eines eigenen Landwirtschaftsministeriums etwa sei eine gute Sache. Oder die Förderung der ersten Immobilie, die stehe auch im FDP-Programm. Und für die Bejagung von Wölfen kämpfe seine Fraktion seit Langem. Erst jetzt habe die CDU das Thema entdeckt.

Was Naas sich offenkundig nicht vorstellen kann, ist eine Zusammenarbeit mit den Grünen oder gar mit dem amtierenden Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Den will er ja ablösen und damit eine, wie er sagt, gegen Wirtschaftsinteressen und das Auto gerichtete Politik in Wiesbaden beenden. „Hessen steht im Stau, wir brauchen mehr Investitionen in die Straße.“ Und die anderen Verkehrsträger werde er nicht vergessen: die Schieneninfrastruktur, die Radschnellwegeverbindungen.

Nochmal der Wolf: Ein Symbol für die Vernachlässigung des ländlichen Raums sei dieses Tier, das unbehelligt durch die Ortschaften „schlendert und trabt“. Die FDP werde als Regierungspartei auch die Entbürokratisierung vorantreiben, die Digitalisierung der Verwaltung, das Personal in Schulen und Kita aufstocken.

„Wir sind Feuer und Flamme für Hessen“ zitiert Naas den Slogan auf einem der Plakate hinter ihm. Das steht auch auf dem gelben Kleinbus mit dem Hessenlöwen. „Mutig“ sei die Kampagne, „zukunftsorientiert und optimistisch“, sagt Stark-Watzinger.

Die schwarz-grüne Koalition zeige nach zwei Legislaturperioden „deutliche Abnutzungserscheinungen“. Das Kontrastprogramm sei die FDP mit ihrem Spitzenkandidaten, der voller Tatendrang stecke. „Mit neuer Energie“ werde ihre Partei Hessen in eine bessere Zukunft lenken, sagt die Bundesbildungsministerin „Wir sind der neue Brennstoff.“

