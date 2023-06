Hessen: Die FDP setzt auf Wirtschaft und Bildung

Landtagswahl in Hessen

Von Hanning Voigts schließen

Die Freidemokraten im hessischen Landtag stellen Eckpunkte ihres Programms zur Landtagswahl vor. Spitzenkandidat Stefan Naas kritisiert schwarz-grüne Wirtschaftspolitik.

Die hessische FDP will bei der Landtagswahl am 8. Oktober mit den Themen Wirtschaft, Bildung und Freiheit punkten. „Wir wollen dieses Land aus der Mittelmäßigkeit herausholen“, sagte Stefan Naas, Spitzenkandidat der Freidemokrat:innen, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Landtag. Die drei inhaltlichen Schwerpunkte seien Themen, „die sehr gut in die Zeit passen“, betonte Naas.

Die FDP wolle den durch Rezession und Inflation verunsicherten Wirtschaftsstandort Hessen stärken, die Infrastruktur auch beim Straßenbau verbessern, die höhere Besoldungsstufe A13 für Grundschullehrkräfte bereits ab 2026 zahlen, das Wahlalter bei Landtagswahlen auf 16 senken, 1500 Polizist:innen einstellen und den hessischen Landtag verkleinern, sagte Naas. Besonders bei der Wirtschaft brauche es eine Landesregierung, „die da Feuer und Flamme ist“. Die FDP sei bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Hessen: FDP-Landesparteitag am Wochenende

Bei einem Landesparteitag am Wochenende in Wetzlar will die FDP ihr Wahlprogramm für die hessische Landtagswahl beschließen und ihren Landesvorstand neu wählen. Bettina Stark-Watzinger, hessische Landesvorsitzende und Bundesbildungsministerin, kandidiert erneut für eine zweijährige Amtszeit.

Stark-Watzinger sagte am Donnerstag, ihre Partei gehe mit „ambitionierten Positionen“ in den Wahlkampf. Bei den Themen Innovation, Bildung und Mobilität sei Hessen nach fast zehn Jahren schwarz-grüner Landesregierung abgesackt. „Der Schlafwagen ist kuschelig, aber im Schlafwagen kommt man eben nicht in der Zukunft an“, sagte sie.

Hessen: Die FDP schließt keine Koalition aus

Schwarz-Grün warf Stark-Watzinger vor, die Infrastruktur zu vernachlässigen und Hessen als Pharmastandort oder Sitz für die Kernfusions-Forschung nicht ausreichend zu positionieren. In Bezug auf mögliche Koalitionsbildungen nach der Wahl sagte die Landesvorsitzende, die FDP schließe keine Koalition aus, kämpfe aber bis zum 8. Oktober erst einmal für sich. Zur aktuellen Außenwirkung der Ampelkoalition in Berlin sagte Stark-Watzinger, sie würde sich wünschen, inhaltlicher Streit im Kabinett würde mehr hinter verschlossenen Türen ausgetragen.

Spitzenkandidat Naas betonte erneut, dass er sich als Gegenentwurf zum grünen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir sehe. Koalitionen könne er sich gut mit der CDU oder mit CDU und SPD in einer sogenannten „Deutschlandkoalition“ vorstellen. Ausschließen wollte aber auch Naas keine Bündnisoption. (Hanning Voigts)