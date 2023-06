Hessen: FDP greift schwarz-grüne Kita-Reform an

Von: Hanning Voigts

Wie gut müssen Fachkräfte ausgebildet sein, um Kinder in der Kita gut begleiten zu können? Foto: Michael Schick © Michael Schick

Die hessische Landesregierung will Kitas erlauben, mehr Nicht-Pädagogen einzustellen. Linke und Liberale im Landtag kritisieren das Vorhaben.

Wie soll Hessen dem drängenden Fachkräftemangel in den Kitas begegnen? Die oppositionelle FDP hat am Donnerstag das Vorhaben der schwarz-grünen Koalition, auch Quereinsteiger:innen ohne abgeschlossene pädagogische Ausbildung die Mitarbeit in Krippen und Kindergärten zu erleichtern, angegriffen.

Frühkindliche Bildung sei wichtig für den Bildungserfolg, „da spielt die Kita die zentrale Rolle“, sagte René Rock, Fraktionsvorsitzender der Liberalen, im Rahmen einer von der FDP angesetzten aktuellen Stunde. Dass in Zukunft ein Viertel der Beschäftigten in Kitas Fachfremde sein dürften, sei „eine Gefahr für die Kinder in unserem Land“. Es dürfe keine „Entwertung des Erzieherberufs“ geben, forderte Rock. „Das werden sich die Eltern und die Erzieherinnen und Erzieher nicht gefallen lassen.“

Hessen: Auch Quereinsteiger sollen in die Kitas

Die schwarz-grüne Koalition hat im April ein Gesetz in den Landtag eingebracht, das den Fachkräftekatalog für die Arbeit in Kitas erweitert. Dadurch sollen auch Logopäd:innen, Physiotherapeut:innen oder Studierende, aber auch völlig Fachfremde in Kitas mitarbeiten können, sofern sie Vorerfahrung mit der Arbeit mit Kindern haben und sich parallel zum Job weiterbilden. Solange sie eine Kitagruppe nicht leiten, können Fachfremde in Zukunft nicht mehr nur 15 Prozent, sondern ein Viertel der Beschäftigten in Kitas ausmachen.

Anne Janz (Grüne), Staatssekretärin im Sozialministerium, nannte das in der Debatte eine „moderate Öffnung des Fachkräftekatalogs“. Aufgrund des Mangels an Erzieher:innen müsse man auf „multiprofessionelle Teams“ in den Kitas setzen, davon könnten die Kinder profitieren, und es entlaste Familien. Kommunen, Kita-Träger und Fachleute seien im Übrigen bei dem vorliegenden Gesetzentwurf angehört worden, betonte Janz.

Hessen: Die SPD sieht gebrochene Wahlversprechen

Die CDU-Abgeordnete Claudia Ravensburg sagte, die Nachfrage nach Kitaplätzen steige schneller, „als wir neue Fachkräfte ausbilden können“. In dieser Situation sei es besser, auf Quereinsteiger:innen zu setzen als Familien gar keine Kitaplätze anbieten zu können.

Ähnlich sah das SPD-Politikerin Lisa Gnadl. Es gebe zwar Versäumnisse der Regierung in der Vergangenheit, aber jetzt seien fachfremde Kräfte besser als „überhaupt keine frühkindliche Bildung“. Petra Heimer von den Linken kritisierte dagegen, CDU und Grüne hätten 2018 mehr Erzieher:innen und einen Ausbau der Kitas versprochen, nichts davon werde eingehalten. (Hanning Voigts)