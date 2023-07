Hessen: FDP will alles tun gegen Judenhass

Von: Hanning Voigts

Gegen jeden Judenhass: Protest gegen ein Konzert des umstrittenen Musikers Roger Waters in Frankfurt. Foto. Michael Schick © Michael Schick

Die FDP im hessischen Landtag hat ein Positionspapier zum Kampf gegen Antisemitismus vorgestellt. Die Liberalen setzen auf Bildung und besseren Schutz.

Die FDP im hessischen Landtag will den Kampf gegen Antisemitismus forcieren und jüdisches Leben in Hessen besser gegen Anfeindungen und Angriffe schützen. Am Freitag haben die Liberalen ein „Positionspapier gegen Antisemitismus und zur Förderung des jüdischen Lebens“ vorgestellt, indem sie etwa eine bessere Schulung von Lehrkräften und Polizist:innen sowie spezielle Workshops für Schüler:innen fordern. Außerdem will die FDP mehr Forschung zum Antisemitismus in Hessen und mehr Förderung für jüdische Initiativen erreichen.

„Antisemitismus ist ein Angriff auf jüdisches Leben in Deutschland“, sagte René Rock, Fraktionsvorsitzender der hessischen FDP, am Freitag in Wiesbaden. „Gleichzeitig gefährdet Antisemitismus die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Es sei eine Aufgabe für die Mehrheitsgesellschaft, Judenhass zu bekämpfen.

Hessen: Judenfeindlichkeit nicht einfach hinnehmen

Man könne nicht hinnehmen, dass 15 bis 20 Prozent der Menschen in Deutschland antisemitische Ansichten hätten und es immer wieder zu judenfeindlichen Äußerungen und Übergriffen komme, sagte Rock. Gerade an hessischen Schulen müsse „eine Null-Toleranz-Strategie gelten“, forderte Rock. Das Thema Antisemitismus müsse eine größere Rolle im Unterricht spielen, ebenso wie die Werke jüdischer Autor:innen und Künstler:innen. „Junge Menschen müssen in der Lage sein, antisemitische Codes zu erkennen“, formulierte Rock.

Der Hass, der mit den Juden beginnt, endet nicht mit den Juden.

Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen, begrüßte am Freitag die Positionierung der FDP. „Der Hass, der mit den Juden beginnt, endet nicht mit den Juden“, sagte Neumann. „Es geht um unser Gemeinwesen als solches.“ Das Positionspapier der FDP biete eine „konkrete und konsequente Richtschnur für den Kampf gegen die unterschiedlichen Ausprägungen des Judenhasses“. Zugleich forderten die Freidemokrat:innen zu Recht, jüdisches Leben in Hessen zu fördern.

Positionspapier Das Positionspapier der FDP-Fraktion im hessischen Landtag hat drei zentrale Punkte. Die Liberalen fordern erstens, die Bildungsarbeit gegen Antisemitismus etwa an den Schulen zu stärken, wollen zweitens jüdisches Leben besser schützen und drittens den sozialen Zusammenhalt stärken. Das Papier findet sich im Netz unter www.fdp-fraktion-hessen.de han

Neben allgemeinen Überlegungen zum Kampf gegen judenfeindliches Ressentiment und zur öffentlichen Wahrnehmung der Vielfalt jüdischen Lebens in Hessen listet das FDP-Papier konkrete Ideen auf. So soll eine Dunkelfeldstudie zu antisemitischen Ansichten hessischer Schüler:innen ebenso erstellt werden wie ein regelmäßiges Monitoring antisemitischer Einstellungen in Hessen insgesamt. Die FDP schlägt dafür regelmäßige repräsentative Befragungen vor.

Hessen: Bessere Schulungen für Lehrkräfte

Lehrkräfte sollen besser im Umgang mit Antisemitismus geschult werden, auch in Bezug auf israelbezogenen Judenhass. Mittelfristig soll es an jeder Schule Beauftragte geben, die auf judenfeindliche Vorfälle reagieren und sich mit lokalen Initiativen vernetzen sollen. Alle Schüler:innen sollen Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus besuchen, es sollen Werke jüdischer Autor:innen gelesen werden und Schüler:innen sollen in der Schule Workshops zu Verschwörungserzählungen bekommen.

Jüdische Einrichtungen will die FDP besser schützen, Polizist:innen sensibilisieren und den Verfassungsschutz dazu bringen, in seinen Berichten ein Kapitel zu Antisemitismus aufzunehmen. Jüdische Perspektiven sollen stärker einbezogen und jüdische Vereine gefördert werden. (Hanning Voigts)