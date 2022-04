Hessen: 9-Euro-Ticket stößt auf Kritik

Von: Jutta Rippegather

Auch S-Bahnfahren kostet nur 9 Euro im Monat. © dpa

Der Unternehmerverband fordert mehr Investitionen in die Qualität des Öffentlichen Nahverkehrs. Sonst verfehle das Angebot sein Ziel.

Vor einem „hohen Frustrationspotenzial“ bei den Nutzern des geplanten 9-Euro-Monatstickets warnt die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU). „Allein die einseitige Verbilligungsstrategie wird nicht den erhofften Erfolg bringen“, prognostiziert Klaus Rohletter, Vorsitzender des VhU-Verkehrsausschusses. „Es braucht dringend Maßnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur und zur Verbesserung des Angebots im ÖPNV.“

Anreiz zum Umsteigen

Das auf drei Monate befristete Ticket ist Teil des Entlastungspakets II, das die Ampelkoalition in Berlin als Reaktion auf die gestiegenen Kraftstoffpreise geschnürt hat. Es soll deutschlandweit im Regionalverkehr gültig sein und von Juni an gelten. Gedacht ist es als Anreiz zu einem dauerhaften Umstieg vom eigenen Auto auf öffentliche Verkehrsmittel. Doch viele Details sind offen.

Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hatte am Montag vom „größten Experiment im ÖPNV in Deutschland“ gesprochen. Busse und Züge würden von Juni an voller werden, sagte er. Um die Fahrgäste langfristig zu überzeugen, müsse Berlin den öffentlichen Nahverkehr allerdings dauerhaft besser finanziell unterstützen. „Neben dem Ticketpreis ist vor allem die Qualität des Verkehrsangebots entscheidend.“

In die gleiche Richtung zielt die Kritik des VhU-Ausschussvorsitzenden Rohletter: Schon jetzt seien die Verkehrsträger übervoll. „Wie soll das aussehen, wenn die erhofften Neukunden hinzukommen?“, fragt er. „Wir brauchen bessere Verbindungen, Ausbau der Infrastruktur, mehr Busse und Züge sowie eine bessere Taktung, auch in den Randzeiten.“