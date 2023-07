Hessen: Energie, Mobilität und Fachkräfte

Von: Peter Hanack

Teilen

Nabe für die Turbine einer Windkraftanlage. dpa © dpa

Die siegreichen Beiträge im Wettbewerb „Präsentieren & Gewinnen“ beleuchten die Krisen. Wir stellen sie vor.

Die drei Teams, die im Wettbewerb „Präsentieren & Gewinnen“ die Jury überzeugt haben und nun auf dem Siegertreppchen stehen, stehen fest.

Es sind Annika Delor und Radha Sapre von der Albert-Einstein-Schule in Schwalbach (Main-Taunus-Kreis), Max Duckart, Louis Horstmann und Malik Ludwig von den Beruflichen Schulen Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) sowie Sorita Bayat, Laurin Fischer und Laurens Raab von der Dreieichschule Langen (Kreis Offenbach).

Es war für die Jury keine einfache Entscheidung, denn auch andere Wettbewerbsbeiträge wären durchaus preiswürdig gewesen. So aber sind es nun die Teams aus Schwalbach, Eschwege und Langen, die zur Siegerehrung am 13. Juli nach Frankfurt in das Haus der Wirtschaft Hessen eingeladen sind – zusammen mit Eltern, Klassenkamerad:innen und natürlich den Lehrkräften, die sie bei ihrer Arbeit betreut haben.

Fachkräftemangel: Max Duckart, Louis Horstmann und Malik Ludwig aus Eschwege haben sich in ihrem Beitrag mit dem Fachkräftemangel auseinandergesetzt und wie dieser die Wirtschaft und die Betriebe in Nordhessen belastet. Jurorin Ulrike Krieger, Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Bank AG, wird bei der Siegerehrung die Laudatio halten und noch einmal begründen, warum gerade dieser Beitrag eine besondere Auszeichnung verdient hat.

Mobilität: Sorita Bayat, Laurin Fischer und Laurens Raab aus Langen haben die Mobilität im Rhein-Main-Gebiet in den Blick genommen. Dabei haben sie besonderes Augenmerk darauf gelegt, wie gerade auch überörtliche Radwege und Radschnellwege einen Beitrag zur Verkehrswende leisten können. Jürgen Harrer, ebenfalls Mitglied der Jury und bei der Fraport AG Leiter der Unternehmenskommunikation und zuständig für Media Relations, wird in seiner Lobrede den Wettbewerbsbeitrag würdigen.

Energiekrise: Annika Delor und Radha Sapre aus Schwalbach schließlich haben die Energiekrise zum Gegenstand ihres Beitrags gemacht. Ein hochaktuelles und brisantes Thema, das nicht nur Privathaushalte, sondern ganz besonders auch Unternehmen berührt, die in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet ansässig sind. Laudator für diesen Siegerinnen-Beitrag ist Juror Thomas Kaspar, Chefredakteur der Frankfurter Rundschau.

Auch diese Runde des Wettbewerbs „Präsentieren & Gewinnen“, den die Frankfurter Rundschau gemeinsam mit der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) und der Landesarbeitsgemeinschaft Schule–Wirtschaft ausrichtet, hat ein breites Spektrum an Themen offenbart.

Gemeinsam war den Wettbewerbsbeiträgen, dass sie die Krisen unserer Zeit in den Blick genommen haben – die drei siegreichen Arbeiten können dafür exemplarisch stehen. Gewonnen haben alle, die dabei waren. Die Ausgezeichneten erhalten zudem jeweils ein iPad inklusive der Frankfurter Rundschau als E-Paper-Abonnement.

Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt. Renate Hoyer © Renate Hoyer