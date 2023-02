Hessen: Eine Minute Schweigen in den Schulen

Von: Peter Hanack

Teilen

Im türkischen Antakya sitzt eine Frau zwischen den Trümmern und beobachtet die Bergung von Opfern des verheerenden Erdbebens. Noch immer werden tausende Menschen unter den Trümmern vermutet. Helferteams aus der ganzen Welt sind im Katastrophengebiet in der Türkei und in Syrien im Einsatz. © Boris Roessler/dpa

Am Dienstag sollen Schüler und Lehrer der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gedenken.

Hessens Schüler und Schülerinnen sowie die Lehrkräfte sollen am heutigen Dienstag um 11 Uhr eine Minute lang zum Gedenken an die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien schweigen. Dazu hat Kultusminister Alexander Lorz (CDU) aufgerufen. Der Landeselternbeirat hat den Aufruf unterstützt.

„Viele Kinder und Jugendliche in hessischen Schulen haben Verwandte in der Erdbebenregion und brauchen in diesen aufwühlenden Stunden und Tagen unsere volle Unterstützung“, sagte der Minister am Montag in Wiesbaden. Man schaue mit großer Betroffenheit auf die schlimmen Folgen des Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Die Tausenden Opfer in beiden Ländern „lassen uns sprachlos und traurig zurück“.

„Als Ausdruck unserer Anteilnahme und unseres tief empfundenen Mitgefühls mit den betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien sowie ihren Angehörigen und Freunden, die bei uns in Hessen leben“, so Minister Lorz weiter, „rufe ich die Schulen deshalb für Dienstag, 11 Uhr, zur Teilnahme an einer Schweigeminute auf.“ pgh