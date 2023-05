Hessen: Nur allerhöchste Standards ziehen beim Radweg

Hessen

Bei der Wahl des Verkehrsmittels ist die Qualität ausschlaggebend. Das wird deutlich beim 7. Nahmobilitätskongress.

Bienen lockt man nicht mit Willlkommensplakaten an, sondern mit Blumen. Autofahrer:innen lassen sich zum Umsteigen auf Rad oder öffentlichen Nahverkehr bewegen, wenn das Angebot stimmt. Die Qualität ist das ausschlaggebende Kriterium. Dazu müssten alle Verkehrsmittel gemeinsam gedacht werden, sagt Christophe Reuter. Eine halbe Stunde berichtet der Planer aus dem Mobilitätsministerium des Großherzogtums Luxemburg, wie das Land von der Größe des Saarlands nachhaltige Mobilität vorantreibt.

In seinem kurzweiligen Vortrag geht es vor allem um die Frage, wie eine Pendlerhochburg es schafft, nicht im täglichen Stau zu ersticken. Mit Planer:innen und Entscheider:innen, die selbst Rad fahren und zu Fuß gehen. Mit dem Gefühl, dass jede:r Einzelne sich als Puzzlestück eines Gesamtkunstwerks versteht. Und mit einer Entzauberung des Autos. „Autofahren ist ein Parkplatzwechsel“ – die meiste Zeit steht es bekanntlich.

Bei den rund 400 Zuhörer:innen beim 7. hessischen Nahmobilitätkongress am Mittwoch im House of Logistic und Mobility stößt Reuter auf offene Ohren. Sie kommen aus Kommunen, Planungsbüros, der Politik, Verbänden. Was sie verbindet, ist der Wunsch, die Situation für den Rad- und Fußverkehr zu verbessern, um noch mehr Menschen dafür zu gewinnen. Ganz im Sinne des Referenten aus Luxemburg: Qualität überzeugt.

AG Nahmobilität Die Arbeitsgemeinschaft für Nahmobilität in Hessen (AGNH) gibt es seit sieben Jahren. 21 Landkreise sowie 250 Städte und Gemeinden sind dem Austauschnetzwerk angeschlossen. Hessen förderte in dieser Zeit rund 600 Geh- und Radwegeprojekte mit 140 Millionen Euro. Das Land leistet auch organisatorische und planerische Hilfe. Seit diesem Jahr fördert es in den Landkreisen Stellen für Nahmobilitätskoordinatorinnen und Nahmobilitätskoordinatoren. jur www.nahmobilität-hessen.de

Am radikalsten formuliert es in der anschließenden Diskussion Anja Zeller vom alternativen Verkehrsclub VCD Hessen. Die „Privilegien des Autos“ müssten fallen. Nur so seien die Klimaziele erreichbar, die Städte lebenswert. Martina Lohmeier von der Hochschule Rhein-Main gefällt besonders der Ansatz, alle Betroffenen gleichberechtigt an den Planungen zu beteiligen. Das spare am Ende sogar Zeit, weil es später weniger Konflikte gebe. Der Mensch sei ein „Gewohnheitstier“, sagt Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Er plädiert für ein Vorgehen „Schritt für Schritt“. So wie in seiner Heimatstadt Offenbach, wo es ein Vierteljahrhundert dauerte, bis der Wilhelmsplatz autofrei war. Begonnen hatte es mit einer Außenterrasse, für die vier Parkplätze wegfielen, erinnert er sich. „Jetzt sind alle begeistert und sagen, es sei hier wie in Italien.“

25 Jahre sind Zeller bei weitem zu viel. Sie ruft die Zuhörer:innen aus den Kommunen auf, das Anwohnerparken zu verteuern. Ein Hebel, den sich Reuter auch in Luxemburg wünscht. Denn vom staufreien Ideal ist das Großherzogtum trotz aller Fortschritte noch weit entfernt, wie er einräumt. Das zeige „sehr anschaulich“ das geringe Echo auf den Gratistarif, den das Land als weltweit erstes 2020 für alle öffentlichen Verkehrsmittel einführte.

Neben dem Preis müsse die Qualität stimmen, sagt Reuter und vergleicht das mit der Gastronomie: Ein schlechtes Restaurant bleibe schlecht, auch wenn die Speisen dort nichts kosten. Er sei beim Nulltarif von Anfang an skeptisch gewesen. „Das ist Sozialpolitik, keine Mobilitätspolitik. Die funktioniert nur mit allerhöchsten Standards.“