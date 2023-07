Hessen: Ein Mahnmal für Hunderte Opfer sexualisierter Gewalt der Odenwaldschule

Von: Jutta Rippegather

Die Odenwaldschule in Heppenheim. © Uwe Anspach/dpa (Archiv)

Der Streit ist beigelegt. Auf dem Areal des einstigen Internats entsteht ein dauerhafter Ort der Erinnerung.

Für Adrian Koerfer ist es eine „sehr große Erleichterung“. Endlich sind alle Hürden beseitigt. Wenn es gut geht, könnte das Mahnmal für die Opfer an der Odenwaldschule noch in diesem Jahr fertig sein. „Es war ein wirklich sehr, sehr langer und ermüdender Kampf“, sagt Koerfer der Frankfurter Rundschau. Und dass es sich richtig anfühle, als Betroffener den Zuschlag erhalten zu haben für das Mahnmal. Ohne den Anspruch zu erheben, für alle die Hunderte von Schülerinnen und Schüler zu stehen, die von den 1960er- bis in die 90er-Jahre hinein an dem Internat in Heppenheim missbraucht worden waren.

Dauerhafter Ort des Erinnerns

Die Schule gibt es nicht mehr. Es gibt einen neuen Besitzer des Areals im Ortsteil Ober-Hambach, der hat die Gebäude zu Wohnungen umgebaut. Und zugestimmt, dass dort dauerhaft ein Mahnmal an die Opfer erinnere, sagt Sozialminister Kai Klose (Grüne) der Frankfurter Rundschau.

Das Land hatte sich in der Vergangenheit bereits bereit erklärt, die Kosten zu übernehmen. „Auch das Land trägt Verantwortung dafür, dass die Verbrechen an der Odenwaldschule nicht vergessen und Kinder und Jugendliche in Zukunft besser geschützt werden“, sagt Klose. Das Mahnmal sei „ein weiterer Stein in der Erinnerungskultur“ und ersetze nicht das seit 13 Jahren bestehende.

Nach Auffassung Koerfers hat die im Juli 2010 aufgestellte Stahlskulptur „Keimen und Wachsen“ des Altschülers Daniel Brenner auch eine andere Funktion: die eines Denkmals. Ein „erster Pied-à-Terre“ - ein Fuß auf dem Boden, für den er seinerzeit recht erfolglos um Spenden gebeten habe. „Das ist bezeichnend für den Kampf“, sagt Koerfer. Und dass besagtes Denkmal versteckt auf dem Gelände stehe. Das Mahnmal hingegen solle öffentlich zugänglich sein und gepflegt werden, sagt Klose. „Wir wollen einen Ort schaffen, an dem das Thema dauerhaft präsent ist.“

Das Mahnmal Der Titel des Werks von Adrian Koerfer lautet „Mahnmal für die Opfer sexualisierter Gewalt an der Odenwaldschule“. Es solle die geschlossene Gesellschaft darstellen, die Hilflosigkeit der Opfer, sagt der Künstler. Die Dimensionen sollen der sexualisierten Gewalt an der früheren Odenwaldschule gerecht werden: Je 3,40 Meter hoch und 1,60 Meter breit sollen die drei Türblätter aus Cortenstahl emporragen. Sie sind aneinandergelehnt, pyramidal, von innen begehbar, „klaustrophobisch“, so der Künstler. Die Türklinken aus Aluminium sund in unerreichbarer Höhe von drei Metern. Beim Wettbewerb mit sieben Entwürfen vor zwei Jahren hatte sich die Jury einstimmig für das Werk entschieden, ohne zu wissen, dass es von einem Betroffenen stammt. Sie setzte sich zusammen aus Betroffenen, Vertreter:innen der Politik und Kunstexpert:innen. jur

Auf das grüne Licht des Besitzers hat Koerfer ungeduldig gewartet. Sofort als es kam, starteten die Detailplanungen. Im Oktober/November könnte Spatenstich sein, im Dezember das monumentale Werk enthüllt werden. Das wäre dann einer der letzten Termine von Minister Klose, er zieht sich aus persönlichen Gründen aus der Landespolitik zurück. Eine seiner ersten Amtshandlungen im Jahr 2019 war, die Aufklärung über die wahren Dimensionen des Missbrauchs an der Schule für Reformpädagogik voranzutreiben und sich bei den Betroffenen zu entschuldigen. Ergebnis der zwei vom Land mitfinanzierte Studien: Das Dunkelfeld liegt bei 500 bis 900 Opfern.

Zu diesem Zeitpunkt war es schon 20 Jahre her, dass die Frankfurter Rundschau als Erste über die systematische sexuelle Gewalt pädophiler Lehrkräfte an der Odenwaldschule im Heppenheimer Ortsteil Ober-Hambach berichtete. Reaktionen aus der Politik blieben aus. Erst 2010, nachdem der damalige FR-Autor Jörg Schindler erneut von Missbrauchsfällen berichtet hatte, entbrannte eine öffentliche Debatte, die dazu führte, dass das Internat 2015 Insolvenz anmelden und schließen musste. Und erst Jahre später wurde das wahre Ausmaß bekannt.

Jetzt also das Mahnmal. Ein Vorhaben, das nicht unumstritten ist unter den Opfergruppen - das war der Grund für die Verzögerung. Koerfer, der den Opferverein „Glasbrechen“ gegründet und jahrelang geleitet hatte, forcierte das Vorhaben, unterstützt vom Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, dem früheren Bergsträßer Landrat Matthias Wilkes (CDU) und dem Grünen-Landtagsabgeordneten Marcus Bocklet.

Auf der anderen Seite gibt es die Betroffenen um die Altschülerin und heutige „Glasbrechen“-Vorsitzende Sabine Pohle. Sie hatte im vergangenen Jahr gesagt, das bestehende Denkmal aus dem Jahr 2010 sei ausreichend. Nach Angaben des Ministers haben sich alle Beteiligten jetzt „in einem intensiven Prozess auf diesen Weg verständigt“. Pohle war für eine persönliches Statement am Donnerstag für die FR nicht erreichbar.