Hessen: Drogenpolitik im Umbruch

Von: Jutta Rippegather

Frankfurter Sozialwissenschaftler fordern „gesundheitspolitisch orientierte Antworten“. Die Prohibitionspolitik stoße an ihre Grenzen.

Dass Kiffen illegal ist, schreckt nur begrenzt ab. Erwachsene nicht und auch nicht Jugendliche. Zwischen November 2021 und April 2022 wurden 1413 Schülerinnen und Schüler in Frankfurt befragt. 17 Prozent gaben an, in den vorangegangenen 30 Tagen mindestens einmal Cannabis konsumiert zu haben, sechs Prozent sagten, sie hätten dies mehr als zehnmal getan. Damit liegt das Niveau wieder auf dem von vor Pandemie, nachdem der Gebrauch mangels Gelegenheiten leicht zurückgegangen war. Das ist das Ergebnis des „Monitoring-System-Drogentrends“, einer Erhebung des Centre for Drug Research der Goethe-Universität Frankfurt und des Drogenreferats der Stadt. 951 der Befragten waren zwischen 15 und 18 Jahre alt.

Die Prohibitionspolitik stößt an ihre Grenzen, die Drogenpolitik befindet sich im Umbruch. „Wir beobachten in ganz Europa erhebliche Veränderungen des Umgangs mit Drogenkonsumierenden“, schreiben die Herausgeber Heino Stöver und Bernd Wersen in ihrem Vorwort zum Alternativen Drogenbericht 2022 mit dem Schwerpunkt Cannabislegalisierung. Die Kontrollfähigkeit des Staates werde massiv hinterfragt. „Zu Recht“, wie die beiden Frankfurter Sozialwissenschaftler anmerken. „Empirische Ergebnisse, die als Rechtfertigung der Repression dienen könnten, gibt es nicht, wohl aber Daten zur Schädlichkeit der Drogenpolitik.“

Auf den rund 100 Seiten des 9. Alternativen Drogen- und Suchtberichts des Vereins Akzept kommen international anerkannte Expert:innen der Cannabislegalisierung zu Wort. „Eine Zeitenwende muss auch in der Drogenpolitik erfolgen“, fordern die Herausgeber. „Zu lange haben wir Menschen wegen ihrer Konsumpräferenzen strafrechtlich verfolgt und inhaftiert, Familien zerrüttet, Karrieren zerstört, Lebensqualität eingeschränkt.“ Suchtkranke bedürften angemessener Hilfe, die stärke und vor Ausgrenzung und Stigmatisierung schütze.

Dieser Paradigmenwechsel könne „mit einem Federstrich“ stattfinden: „Von einer strafrechtspolitisch zu einer gesundheitspolitisch orientierten Antwort auf Drogengebrauch“, heißt es in dem Vorwort weiter. Die Sozialwissenschaftler fordern dies nicht alleine für Cannabis. „Wir sollten das Momentum dieser Zeit ergreifen, um auch in Bezug auf andere psychoaktive Substanzen den Schalter umzulegen und für sehr vulnerable Menschen (Opioid-, Kokain-/Crackkonsumierende) eine Straffreiheit und einen legalen Zugang schaffen.“

https://alternativer-drogenbericht.de