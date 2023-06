Hessen: Drei Sondervoten im Lübcke-Ausschuss

Von: Hanning Voigts

Die Arbeit des Lübcke-Untersuchungsausschusses ist beinahe beendet. Foto: dpa © dpa

Die Arbeit des Untersuchungsausschusses zum Mordfall Walter Lübcke ist fast beendet. Die Opposition reicht insgesamt drei Sondervoten zum offiziellen Abschlussbericht ein.

Die Arbeit des Untersuchungsausschusses des hessischen Landtages zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke nähert sich ihrem Ende. Bei einer kurzen Sitzung am Dienstagmittag haben die Oppositionsfraktionen dem Gremium insgesamt drei Sondervoten vorgelegt: SPD und FDP haben einen gemeinsamen Bericht von knapp 500 Seiten eingereicht, die Linksfraktion ein rund 200 Seiten starkes Sondervotum und die Fraktion der teils rechtsextremen AfD ein Papier von etwa 15 Seiten.

Sondervoten aus den Reihen der Opposition ergänzen den offiziellen Abschlussbericht von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. Darin können die Minderheitsfraktionen der Öffentlichkeit ihr eigenes Fazit aus der Ausschussarbeit präsentieren, das sich vom Abschlussbericht, der die Mehrheit und damit die Zustimmung der Koalitionsfraktionen braucht, unterscheiden kann.

Hessen: Massiver Streit um den Abschlussbericht

Im Lübcke-Ausschuss hatte es Ende Mai Streit gegeben, weil CDU und Grüne mit ihrer Mehrheit einen Abschlussbericht aus der Feder des CDU-Abgeordneten Holger Bellino durchgesetzt hatten. Der im Konsens gewählte Berichterstatter des Ausschusses, Gerald Kummer von der SPD, hatte seinen Bericht zuvor vorgelegt, die Regierungsfraktionen hatten ihn aber nicht zum offiziellen Bericht machen wollen.

Aus der Opposition hatte es scharfe Kritik an diesem Vorgehen gegeben: CDU und Grüne führten damit die neue Regel ad absurdum, nach der wie im Lübcke-Ausschuss auch Politiker:innen der Opposition die Rolle des Berichterstatters oder der Berichterstatterin haben können.

Hessen: Letzte Sitzung in der kommenden Woche

Wie der Vorsitzende des Ausschusses, der CDU-Abgeordnete Christian Heinz, der Frankfurter Rundschau am Dienstag sagte, wird das Gremium in der kommenden Woche zu einer zusätzlichen und wahrscheinlich letzten Sitzung zusammentreten. Dabei werde es vor allem um rechtliches Gehör für Menschen gehen, die im Ausschussbericht und den Sondervoten namentlich genannt werden, sagte Heinz. Insgesamt hatte der Ausschuss seit 2020 mehr als 50 Zeug:innen befragt und rund 2800 Aktenordner an Akten gesichtet. Walter Lübcke war am Abend des 1. Juni auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen-Istha von einem Neonazi erschossen worden.

Der Streit zwischen Koalition und Opposition um die Arbeit des Lübcke-Ausschusses ging unterdessen weiter: Während die CDU der Opposition vorwarf, ihre Sondervoten erst sehr spät eingereicht zu haben, empörten sich die Grünen, die SPD habe ein „unwürdiges Schauspiel“ um den Abschlussbericht aufgeführt. Der SPD-Fraktionschef Günter Rudolph kritisierte, CDU und Grüne lenkten den Blick auf Formalia, „um nicht über die Fehler hessischer Sicherheitsbehörden reden zu müssen“. Von FDP und Linken hieß es derweil, der Ausschuss habe zahlreiche Fehler des Verfassungsschutzes zu Tage gefördert. (Hanning Voigts)