Hessen: Drei Milliarden Euro für den ländlichen Raum

Von: Hanning Voigts

Landesregierung will strukturschwache Regionen stärken / SPD mit eigenem Positionspapier

Das Land Hessen stellt bis Ende kommenden Jahres drei Milliarden Euro bereit, um den ländlichen Raum zu stärken. Darauf hat Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Donnerstag in Wetzlar hingewiesen, wo sie eine Neufassung des Programms „Starkes Land – Gutes Leben“ vorgestellt hat. In den Haushalten 2021 und 2022 habe es noch 2,4 Milliarden für ländliche Regionen gegeben, der Doppelhaushalt 2023/2024 bringe also eine deutliche Steigerung, sagte Hinz. „Unser Ziel ist die Vielfalt in den ländlichen Regionen zu erhalten“, so die Ministerin. „Schnelles Internet, Einkaufsmöglichkeiten, Kitas, medizinische Versorgung, Orte für Bankgeschäfte und Verwaltung und gute Mobilitätsangebote sind zentral dafür.“

Das Programm der Landesregierung für den ländlichen Raum sieht unter anderem Fördermöglichkeit für Dorfentwicklung und Gebäudesanierung vor, aber auch die von E-Mobilität auf dem Land, Breitbandausbau oder Start-ups.

Die hessische SPD hatte Mitte März ein eigenes Strategiepapier für die Verbesserung der Infrastruktur auf dem Land vorgelegt. Dabei hatte die Oppositionspartei der schwarz-grünen Landesregierung vorgeworfen, ländliche Gebiete zu wenig zu berücksichtigen. Entsprechend kritisierte der SPD-Abgeordnete Knut John am Donnerstag, Hinz liefere nur „Wahlkampfgetöse“ statt einer echten Strategie. Das Aktionsprogramm der Landesregierung sei bisher nicht einmal transparent evaluiert worden, eine Neuauflage sei daher unseriös, kritisierte John.