Hessen: Dramatischer Anstieg bei Obdachlosigkeit

Von: Jutta Rippegather

Ein Obdachloser in Frankfurt. © peter-juelich.com

In Hessens Notunterkünften leben jetzt 5635 Minderjährige. Der Paritätische fordert eine neue Wohnungspolitik.

Die Zahl der Obdachlosen in Hessen sei dramatisch gewachsen. Darauf hat jetzt der Paritätische Wohlfahrtsverband Hessen hingewiesen. Er bezieht sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamts, wonach der Anstieg bei 87 Prozent innerhalb eines Jahres liegt.

Ende Januar lebten demnach in Hessen 22 645 wohnungslose Menschen in Notunterkünften, ein Jahr zuvor waren es 12 110. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes seien äußerst alarmierend, zumal tatsächlich noch wesentlich mehr Personen betroffen seien. Die Dunkelziffer sei hoch. Denn wer auf der Straße lebt oder vorübergehend bei Bekannten untergekommen ist, werde in dieser Statistik nicht erfasst, sagt Yasmin Alinaghi, Landesgeschäftsführerin des Paritätischen.

Grund sei die desolate Situation auf dem hessischen Wohnungsmarkt. „Die horrenden Mieten können viele längst nicht mehr bezahlen“, sagt Alinaghi und fordert politische Konsequenzen. „Die explodierende Wohnungslosigkeit offenbart das wohnungspolitische Versagen der scheidenden Landesregierung; die kommende muss hier radikal gegensteuern.“

Wie die Landesgeschäftsführerin ausführt, geht ein Teil der Zuwächse zurück auf Leute aus der Ukraine, die vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet sind. Doch insgesamt sei ein Anstieg von Menschen in Notunterkünften in allen Teilen der Bevölkerung zu verzeichnen. Die Gründe seien bekannt: Kündigungen, Mietschulden, Erkrankungen oder häusliche Gewalt. Besonders dramatisch sei, dass immer mehr Kinder und Jugendliche in Notunterkünften leben müssen. Deren Zahl sei in Hessen binnen eines Jahres um 2440 auf 5635 gestiegen.

„Der Mietanstieg muss in Hessen endlich wirksam gebremst und die Zahl der Sozialwohnungen deutlich erhöht werden“, fordert Lars Lauer, Referent für soziale Notlagen beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Hessen.

Im vergangenen Jahr hätten 43 053 Haushalte auf Wartelisten für Sozialwohnungen gestanden. „Das Land muss zudem dafür sorgen, dass es flächendeckend in allen Kommunen eine menschenwürdige Unterbringung in Notunterkünften gibt“, sagt Lauer. „Das ist bisher längst nicht in allen Städten und Gemeinden der Fall.“

Auch bei der Beratung sieht der Paritätische Wohlfahrtsverband Hessen Nachholbedarf. Um Menschen beim Auszug aus der Notunterkunft in eigene Wohnungen zu unterstützen, brauche es ein flächendeckendes Netz an sozialen Wohnraumhilfen.

Oberstes Ziel müsse jedoch sein, Obdachlosigkeit zu verhindern. Dafür fordert der Verband hessenweit Fachstellen, an die sich Mieterinnen und Mieter wenden können, die von einer Wohnungskündigung bedroht sind.