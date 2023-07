Hessen: Die Vergessenen der Pandemie

Von: Jutta Rippegather

Praktikerinnen und Praktiker diskutieren über die Folgen der Covidpolitik für Kinder und Alte. Sie fordern eine öffentliche Aufarbeitung.

Die Kinder waren zur Solidarität mit den Alten bereit und erlebten eine „deutliche Enttäuschung“, sagt Barbara Mühlfeld. Sie durften nicht mitreden, gehörten zu den Letzten, die ihr normales Leben zurückbekamen. Die gravierenden Folgen für Entwicklung und Gesundheit sieht die Kinder- und Jugendärztin täglich in ihrer Praxis.

Die zweite Opfergruppe unangemessener Einschränkungen waren die Senior:innen. „Die Würde und das Selbstbestimmungsrecht vieler alter Menschen wurde missachtet“, sagt die frühere Vize-Chefin des Frankfurter Gesundheitsamts, Ursel Heudorf. Sie moderiert die Diskussion des Förderkreises Bad Nauheimer Gespräche mit dem Titel. „Kinder und Alte – die Vergessenen der Pandemie“.

Auf dem Podium sitzen Praktikerinnen und Praktiker aus dem Gesundheitswesen sowie Axel Koch, Rechtsanwalt aus München, Klagebevollmächtigter gegen die Schulschließungen beim Bundesverfassungsgericht und Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht. Ziel ist, basierend auf den Erfahrungen, Lehren für die Zukunft zu ziehen, Antworten zu finden. Etwa auf die große Frage, die Heudorf umtreibt: Es gab einen ausgearbeiteten Pandemieplan. Warum haben ihn Politik und Robert Koch-Institut ignoriert? Und warum hörten sie mehr auf Virolog:innen und Mathematiker:innen, als auf die Leute aus der Praxis?

Bestandsaufnahme: Mühlfeld berichtet aus ihrer Gemeinschaftspraxis in Bad Homburg. Vom Asthmatiker, der in einem halben Jahr 20 Kilo zugenommen, aber so gut wie nicht gewachsen ist. Von lebensbedrohlichen Stoffwechselkrankheiten, die wegen der ausgedünnten Versorgung unbehandelt blieben. Von Verstärkungen psychischer Erkrankungen oder Manifestationen – etwa Angststörungen, Essstörungen. Weil die Eingangsuntersuchungen nicht stattfanden, wird der Förderbedarf erst in der Schule offenbar – was für eine Enttäuschung für das Kind, das die Klasse wieder verlassen muss.

Untersuchungen zufolge hat der Lockdown zu maßgeblich veränderten Atemwegsinfekten, geführt. Die Viren sind jetzt auch im Sommer aktiv. Das Zeitfenster für den Spracherwerb wurde nicht genutzt, weil Vereine und Treffpunkte ihre Angebote reduziert hatten. „Besonders betroffen sind diejenigen, die vorher schon zu den Verlierern gehört haben.“ Für Mühlfeld ist nun Zeit für eine gründliche Aufarbeitung, die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Und für eine ähnlich leidenschaftliche Debatte wie die über Wärmepumpen.

Rechtsanwalt Koch fällt ein vernichtendes Urteil: „Die Kinder sind auf dem Altar des sinnlosen Aktionismus geopfert worden.“ Obwohl sie eine untergeordnete Rolle im Infektionsgeschehen spielten, war er mit diversen Verfassungsbeschwerden zu Grundrecht auf Bildung gescheitert. Schule diene neben der Wissensvermittlung der Sozialisierung zu einem demokratischen Menschen. Das könne Onlinebeschulung nicht leisten. „Die soziale Komponente ist komplett unter den Tisch gefallen.“ Auch bei den Alten hätte es „mildere Maßnahmen“ gegeben, als sie „wegzusperren“.

Geriater Johannes Pantel, Gerontopsychiater am Institut für Allgemeinmedizin der Universität Frankfurt, nimmt den Ball auf: Bei einem frühen Einsatz mobiler Testcenter vor Heimen und genug Personal für die Hygienekonzepte wäre die komplette Isolation der Heime verzichtbar gewesen. „Sterbende haben keine Besuche bekommen, dabei waren diese Maßnahmen nicht mal effektiv.“

Schnell sei doch deutlich geworden, dass Zero-Covid-Strategie unrealistisch ist. „Die Selbstbestimmung war auf einen Schlag abgeräumt.“ Der Verlust der Autonomie und Würde habe zu Depressionen geführt, zu Verwahrlosung bis hin zu Suizidgedanken. Erfahrungen, die allen eine Lehre sein sollte, sagt Pantel, der mit anderen in einem Offenen Brief den Bundestag zu einer öffentlichen Aufarbeitung der Covid-Politik aufgefordert hat. „Ich befürchte, dass es bei der nächsten Pandemie nicht besser wird.“

Nicht alles war falsch. Den Verantwortlichen in den Pflegeheimen hatten die Vorgaben zu Beginn wichtige Orientierung gegeben. Das betont Hannelore Rexroth, Geschäftsführerin der Agaplesion Markus Diakonie und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Altenhilfe und Pflege der Diakonie Hessen. „Am Anfang waren wir froh über die ordnungsrechtlichen Maßnahmen.“ Es habe viele Fragen gegeben, aber auch viel Solidarität, vom ehrenamtlichen Maskennähen bis zum Balkonkonzert.

Umgekehrt fühlten sich die Verantwortlichen wieder zurückgeworfen. „Wir hatten sofort wieder Stigmatisierung.“ Plötzlich war wieder von „Insassen“ die Rede, die Praxis der offenen Heime konnte nicht mehr gelebt werden. Nach einem Jahr, bilanziert, Rexroth, hätte die Politik den Expertinnen und Experten vor Ort die Verantwortung zurückgeben müssen. Besonders ärgerlich sei die Impfpflicht für das Personal im Gesundheitswesen, weil das doch keine Ansteckungen verhindere. „Das war purer Aktionismus.“

