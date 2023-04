Hessen: Die Radikalisierung der Reichsbürger

Von: Jutta Rippegather

Unter den im Dezember festgenommenen Personen befand sich sich ein ehemaliger AfD-Stadtrat. © dpa

Die Rufe nach Souveränität und eigenem Staat wurden in der Pandemie agressiver. Das zeigt ein Blick in den Landesverfassungsschutzbericht 2021.

Die jüngste Reichsbürger-Razzia in Hessen ist keine zwei Wochen her. Ein Objekt in Wiesbaden wurde in Zusammenhang mit den mutmaßlichen Umsturzplänen jener Gruppe durchsucht, die im Dezember aufgeflogen war. Als mutmaßlicher Rädelsführer wurden seinerzeit vor laufenden Kameras der Immobilienunternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß aus seinem Wohnhaus in Frankfurt abgeführt. Es gab zwei weitere Festnahmen in Hessen: im Kreis Bergstraße und im Lahn-Dill-Kreis.

1000 Anhänger:innen

Die Zahl der Reichsbürger und Selbstverwalter in Hessen ist in den vergangenen fünf Jahren konstant geblieben, doch die Aggressivität ist gestiegen. Rund 1000 Personen sind dieser Gruppen zuzurechnen, rund 150 auch dem Rechtsextremismus. Die Zahlen spiegeln die Situation im Jahr 2021 wieder. Die Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichtes für das Jahr 2022 ist für den Sommer angekündigt – man darf gespannt sein, wie sich die Lage entwickelt hat.

Fest stand schon zu dieser Zeit: Harmlos ist diese Gruppe keineswegs. Weil sie in keines der gängigen Kategorien – von linksextrem bis Salafisten – passte, schuf die Behörde einen neuen Phänomenbereich: „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“.

Rückblick in das Jahr 2021: Reichsbürger propagieren das Fortbestehen eines Deutschen Reichs, Selbstverwalter erfinden Fantasiestaaten und beanspruchen für sich ein von der Bundesrepublik unabhängiges Territorium. Ein Teil hängt Verschwörungsnarrativen an, sieht sich außerhalb der Rechtsordnung stehend, fordert Behörden oder Gerichte auf, geltendes Recht nicht anzuwenden.

Kommunikation via Netz

Mitunter kommt es zu Widerstand gegen gerichtlich angeordnete Zwangsvollstreckungen, einige geben ihren amtlichen Identitätsnachweis zurück. „Das Gros der Szene wandte sich jedoch mit schriftlichen Eingaben an Behörden und deren Mitarbeiter, um etwa die eigene Weltsicht – oft in pseudojuristischer Sprache und Argumentation – als die einzig richtige kundzutun.“ Als bevorzugtes Kommunikationsmedium dient ihnen das Internet.

Waffenaffinität

Der Bericht schildert eine Wohnungsdurchsuchung in Linden (Landkreis Gießen), bei der ein Angehöriger der Reichsbürger- und Selbstverwalterszene mit einer Armbrust auf Polizeibeamte schoss. Sie blieben unverletzt. Wegen der „typischen Waffenaffinität und des ihr eigenen Aggressionspotenzials“ gelte für diese Gruppe in Bezug auf waffenrechtliche Erlaubnisse eine „Nulltoleranzstrategie“.

Zum Ende des Berichtsjahrs war 17 Reichsbürgern die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen worden.

Obwohl die Szene nicht wuchs, stellt der Landesverfassungsschutz im Jahr 2021 mehr Aktivitäten und Aggressionen fest. Gruppierungen bemühen sich in wachsendem Maße, ihre Weltbilder und (Verschwörungs-)Narrative in die Mitte der Gesellschaft zu tragen, sich zu vernetzen und neue Anhänger:innen zu gewinnen.

Königreich

„In dieser Beziehung sind für Hessen vor allem das Königreich Deutschland, der Vaterländische Hilfsdienst und die Verfassunggebende Versammlung zu nennen.“ Vermehrt nehmen Reichsbürger und Selbstverwalter an Protesten gegen die Corona-Politik teil. Ihren Veröffentlichungen ist eine „fortschreitende Radikalisierung“ zu entnehmen „und anhaltend hohe Bereitschaft der Szene, die Souveränität und das Gewaltmonopol des Staates infrage zu stellen“.

Einige der Demonstrierenden trugen den von den Nationalsozialisten eingeführten „Judenstern“ – abgewandelt mit der Aufschrift ungeimpft, heißt es in dem Bericht.

„Das öffentliche Tragen dieses Zeichens, so die aktuelle Rechtsprechung, ist als Verharmlosung der nationalsozialistischen Judenverfolgung und damit des Holocausts zu werten.“