Hessen: Die Ausbildung ist in vielen Berufen mangelhaft

Von: Peter Hanack

Eine Umfrage des DGB offenbart große Unterschiede bei der Qualität. Auch die Zahl der freien Ausbildungsplätze ist während Corona stark zurück gegangen.

Die Ausbildung in Hessen ist in weiten Teilen mangelhaft. Allerdings ist deren Qualität je nach zu erlernendem Beruf sehr unterschiedlich. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Bezirk Hessen-Thüringen hervor.

In Hessen hat es laut DGB-Bezirksjugendsekretär Gregor Gallner einen „enormen Einbruch“ der Ausbildungsplätze während der Corona-Pandemie gegeben. So seien 2022 gerade noch 33 800 neue Lehrverträge abgeschlossen worden, 2019 seien es noch 38 300 gewesen. Auch das Angebot an offenen Stellen sei von knapp 41 000 im Jahr 2019 auf rund 37 400 im vorigen Jahr gesunken.

„Viele Jugendliche haben große Probleme, noch einen Platz zu bekommen“, erläuterte Gallner. Auch regional sei die Situation verschieden. Während es in Fulda ein vergleichsweise gutes Angebot an Ausbildungsplätzen gebe, sei dieses beispielsweise in Hanau oder auch in Offenbach eher ungenügend.

Kritik an Berufsschulen

Doch auch jene, die eine Lehrstelle gefunden haben, sind längst nicht immer zufrieden damit. Insgesamt liegt ihr Anteil bei gut 70 Prozent. An der Befragung der DGB-Jugend im vergangenen Jahr hatten sich knapp 1600 Berufsschüler und -schülerinnen beteiligt, die eine duale Berufsausbildung absolvieren. Den betrieblichen Teil der Ausbildung schätzten sie dabei besser ein als den Unterricht in der Berufsschule.

Das Ranking der Berufe zeigt, dass es vor allem bei den Friseur:innen, Köch:innen, Verkäufer:innen sowie bei Maler:innen, Lackierer:innen und Tischler:innen oder Hotelfachleuten Mängel in der Ausbildung zu geben scheint. Diese Berufe schnitten in der Bewertung durch die Auszubildenden am schlechtesten ab. Gut bewertet wurden hingegen Ausbildungen zum Verwaltungsfachangestellten, bei den Bankkaufleuten und in der Elektrotechnik.

Überstunden

Ein häufiger Kritikpunkt ist laut Jugendsekretär Gallner, dass es überhaupt keinen Ausbildungsplan gebe. Dies habe rund ein Drittel der Befragten angegeben. Bei knapp 40 Prozent fielen Überstunden an, obwohl diese „nicht in eine Ausbildung gehören“, wie Gallner kritisierte. Jede(r) fünfte Auszubildende gab an, sich überfordert zu fühlen. Auch dabei war die Einschätzung je nach Ausbildungsberuf sehr unterschiedlich.

Der DGB fordert, die Zahl der Ausbildungsplätze wieder zu erhöhen. Dies könne auch dazu führen, dass mehr Jugendliche einen Beruf fänden, in dem sie sich auch wohlfühlten. Nötig sei es zudem, die Mobilität zu erhöhen. Dies könne unterstützt werden, indem Wohnheime ähnlich den Studierendenheimen errichtet würden und es ein günstiges Deutschlandticket gebe. Außerdem müsse es, so die stellvertretende Bezirksvorsitzende Renate Sternatz, „hochwertige Praktika“ und eine gute Berufsorientierung an allen Schulformen geben.

