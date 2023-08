Hessen: Arbeitslosenzahlen erneut gestiegen

Von: Hanning Voigts

Rund 189 000 Menschen in Hessen waren im August ohne Job. Zugleich fällt es Firmen immer schwerer, gute Arbeitskräfte zu finden.

Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im August weiter gestiegen. Wie die hessische Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren zuletzt rund 189 000 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren 7800 mehr als im Monat zuvor und etwa 13 400 mehr als vor einem Jahr. Seit Mai, als noch rund 178 000 Menschen auf Arbeitssuche waren, ist die Zahl damit kontinuierlich gestiegen.

Gut ein Drittel der Betroffenen, nämlich 34,2 Prozent, war dabei schon länger als ein Jahr ohne Job und galt in der Statistik somit als langzeitarbeitslos. Die Arbeitslosenquote stieg auf 5,4 Prozent, vor einem Jahr hatte sie noch bei 5,2 Prozent gelegen.

Hessen: Saisonale Schwankungen

Laut Frank Martin, Leiter der Arbeitsagentur in Hessen, ist der aktuelle Zuwachs der Arbeitslosigkeit vor allem saisonal bedingt. Zur Jahresmitte liefen traditionell viele befristeten Arbeitsverhältnisse oder Ausbildungsverträge aus, in den Sommerferien stellten die Unternehmen auch weniger Mitarbeiter:innen ein, erklärte Martin.

Der hessische Arbeitsmarkt sei derzeit aber auch angespannt. „Auch wenn die Zahl der Arbeitslosen zuletzt gestiegen ist, bereitet der Mangel an Arbeits- und Fachkräften vielen Unternehmen Probleme“, sagte Marin. Im August waren bei der Arbeitsagentur rund 49 500 offene Stellen gemeldet, knapp 46 200 davon könnten sofort besetzt werden, wenn es qualifizierte Bewerber:innen gäbe. „Die Qualifikation der Bewerber:innen und die Anforderungen der Unternehmen passen oft nicht zusammen“, sagte Martin.

Hessen: Fachkräfte fehlen bereits jetzt

Es sei bereits erkennbar, dass das Unterangebot an gut ausgebildeten Arbeitskräften das Wachstum auf dem Arbeitsmarkt hemme, so der Leiter der Regionaldirektion. Man müsse daher viel stärker auf Aus- und Weiterbildung setzen und entsprechende Angebote einfacher zugänglich machen. „Nur so wird es uns gelingen, Angebot und Nachfrage langfristig wieder ins Gleichgewicht zu bringen.“

Insgesamt waren in Hessen zuletzt rund 2,7 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, die neuesten Zahlen stammen aus dem Juni. Hessen steht damit im bundesweiten Vergleich immer noch gut da. Die niedrigste Arbeitslosenquote weist weiterhin der Landkreis Fulda mit 3,5 Prozent auf, besonders hoch ist die Arbeitslosigkeit mit 8,7 Prozent in Offenbach, 8,4 Prozent in Kassel und 8,3 Prozent in Wiesbaden.

Hessen: Unternehmen fordern weniger Beamte

Dirk Pollert, Geschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) erklärte zu den neuen Zahlen, der öffentliche Dienst entwickele sich bei der Suche nach Arbeitskräften zur Konkurrenz für die private Wirtschaft. Es sei ein „gefährlicher Trend“, dass die Zahl der Beschäftigten bei Land und Kommunen in den letzten zehn Jahren um 39 000 gestiegen, die in der Industrie aber um rund 7300 Personen gesunken sei.

Die öffentliche Verwaltung müsse „endlich die Amtsstuben konsequent digitalisieren, statt immer mehr Personal einzustellen“, forderte Pollert. Besorgt sei die VhU auch wegen der hohen Zahl an Frühpensionierungen von Beamt:innen. Weil nur rund ein Viertel der Beamt:innen bis zum regulären Pensionsalter arbeiteten und bald geburtenstarke Jahrgänge aufhörten, befürchte man hohe Kosten für das Land. (Hanning Voigts)