Hessen: der Kleine Waffenschein boomt

Von: Jutta Rippegather

Regelmäßig gibt es im Frankfurter Bahnhofsviertel Polizeikontrollen. © Rüffer

Die Polizeigewerkschaft plädiert für eine Verbotszone in Frankfurts Bahnhofsviertel. Präventive Kontrollen seien personell nicht zu stemmen.

Deutschland rüstet auf. Mit Schreckschusswaffen, mit Reizgas und Signalpistolen: Auf einen besorgniserregenden Anstieg bei den registrierten „Kleinen Waffenscheinen“ weist die Gewerkschaft der Polizei (GDP) Hessen hin. Und stärkt jenen den Rücken, die eine Waffenverbotszone im Frankfurter Bahnhofsviertel fordern – FDP-Ordnungsdezernentin Annette Rinn hatte dieser Tage wieder einen Vorstoß unternommen.

Mehr Waffen, höheres Eskalationsrisiko

In Hessen seien derzeit rund 62 000 Waffen registriert. Bundesweit habe sich die Anzahl in den vergangenen neun Jahren verdreifacht. Zu den Motiven lägen keine gesicherten Erkenntnisse vor, konstatiert GDP-Landesvorsitzender Jens Mohrherr. Fakt hingegen sei: „Waffen erhöhen das Eskalationsrisiko, insbesondere in verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen.“

Kämen dabei Schreckschuss-, Reizgas- oder Signalpistolen ins Spiel, komme es zu schwerwiegenden Verletzungen. „Jede Waffe, auf die in emotionalen Ausnahmesituationen zugegriffen werden kann, ist eine gefährliche“, warnt Mohrherr. Die Beamt:innen vor Ort müssten in kürzester Zeit Entscheidungen treffen – „Worst-Case-Szenario oder nicht“. Polizistenmorde wie die 2022 in Kusel verstärkten die Aufmerksamkeit und Eigensicherung bei den Kolleginnen und Kollegen erheblich.

Für mehr Präventivkontrollen sei die hessische Polizei personell nicht in der Lage. „Der alltägliche Dienst hat uns, gerade in der Sommerzeit, fest im Griff“, so Mohrherr. Plakative Sonderkontrollen seien keine nachhaltige Antwort. Mohrherr zitiert aus der Kriminalstatistik 2022, die bei „Verstößen gegen das Waffengesetz“ einen Anstieg von sechs Prozent ausweist. Hotspot sei Frankfurt. „Die Einrichtung einer Waffenverbotszone in Frankfurt darf nicht länger Zankapfel der ideologisch zerstrittenen Stadtregierung im Römer sein“, fordert der GDP-Landeschef.