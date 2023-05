Hessen: Debatte um den Autobahnausbau

Von: Jutta Rippegather

Bei viel Verkehr wird der Seitenstreifen der A5 freigegeben. © Rolf Oeser

Minister Al-Wazir verteidigt die Prioritäten der Landesregierung . Die FDP spricht von „Sabotage“.

Für Stefan Naas (FDP) ist es „Sabotage am Wirtschaftswachstum“. Jan Schalauske von der Linken wiederum hätte keinem der 30 Autobahnausbauprojekte zugestimmt, die der Bund auf der Prioritätenliste nach oben gesetzt hat. Dazwischen liegt der Beschluss der schwarz-grünen Koalition, 23 der Vorhaben zu bestätigen. Für Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) ist diese Position eine Bestätigung dafür, dass die Entscheidung der Landesregierung richtig war.

Die Koalition im Bund will den Ausbau wichtiger Infrastruktur beschleunigen. Dazu gehören Windkraftanlagen, Bahntrassen, aber auch Autobahnen – Letztere auf Druck der FDP. Die Ampel hat das beschlossen, ein Gesetz dazu gibt es noch nicht, wie Al-Wazir betont. Doch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte die Länder um Stellungnahmen gebeten. Alle Vorhaben sind in der obersten Dringlichkeitsstufe des Bundesverkehrswegeplans eingeordnet – zum Teil seit Jahrzehnten. Und sie bleiben es – auch die sieben, für die Hessen, auch angesichts der knappen Planungsressourcen, keine Priorität sieht. Manche seien unlogisch, sagt Al-Wazir in der von der FDP initiierten Landtagsdebatte am Donnerstag. Etwa der sechsstreifige Ausbau der A661, der in eine Bundesstraße zum Feldberg mündet.

Die Vorhaben 30 Autobahnbauprojekte will die Bundesregierung schneller vorantreiben. Die Länder haben Mitspracherecht. Bei 23 Vorhaben sieht Hessen ebenfalls ein überragendes öffentliches Interesse. Bei drei mit Vorbehalt - etwa Lärmschutz. Keine besondere Priorität besteht für Hessen für sieben Projekte. Darunter einen zehnspurigen Ausbau der Autobahn A5 westlich von Frankfurt, den Ausbau der A 66 zwischen Schiersteiner Kreuz und Wiesbadener Kreuz oder den sechsstreifige Ausbau der A 661 im weiteren Verlauf zwischen Autobahnkreuz Bad Homburg und Anschluss Offenbach-Kaiserlei. jur

Kein Modell Los Angeles

Andere sind für ihn aus Rücksicht auf die Anwohnenden und die Natur nicht akzeptabel. Beispiel A5 westlich von Frankfurt. Ein achtstreifiger Ausbau wäre in Ordnung, der Seitenstreifen wird dort ohnehin bei viel Verkehr freigegeben. Doch gegen einen zehnspurigen kämen aus Steinbach, Oberursel, Friedrichsdorf oder Frankfurt zu Recht Proteste. Auch der Minister selbst möchte kein „Modell Los Angeles im Rhein-Main-Gebiet“.

Heiko Kasseckert (CDU) betont, dass es sich um langfristige Projekte handele und Schwarz-Grün mit Sorgfalt die einzelnen Vorhaben geprüft habe. Es sei auch nicht zu erwarten, dass danach die Bagger anrollen. „Das ist naiv und eine Irreführung der Bürger.“

Jan Schalauske, Fraktionschef der Linken, lehnt eine „beschleunigte Betonierung“ ab. Ziel müsse eine „sozialökologische Verkehrswende“ sein. Dem verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Tobias Eckert, greift die Fokussierung auf die Autobahnen zu kurz. Es gehe darum, Mobilität vernetzt zu denken, da komme auf Hessen viel Arbeit zu. „Drei überfüllte Fahrstreifen um einen vierten Fahrstreifen zu ergänzen, der dann genauso überfüllt ist, löst die Probleme jedenfalls nicht.“ Hessen brauche einen Systemwechsel – „weg von der Straße, hin zu einer stärkeren Nutzung der Bahn und der Wasserstraßen, mehr Verkehrsvermeidung und mehr kombinierte Verkehre“.