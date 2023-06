Hessen: Das Wissen Psychatrieerfahrener nutzen

Hessen

Der Verein Ex-In sieht die Arbeit der Genesungbegleiterinnen und -begleiter mit Füßen getreten. Sie fordern Gespräche auf Augenhöhe.

Einst waren sie selbst Patient:innen. Jetzt unterstützen sie psychisch Kranke in Tagesstätten, im Betreuten Wohnen. Genesungsbegleiter:innen haben einen festen Platz in der sozialpsychiatrischen Versorgung. „Als ehemalige Betroffene haben wir den besonderen Blick, kennen uns besonders gut im Netz aus“, sagt Andreas Jung, Vorsitzender von Ex-In Marburg - neben Frankfurt einer von zwei Vereinen in Hessen, die Psychiatrieerfahrene zu Genesungsbegleiter:innen ausbildet.

Kundgebung in Wiesbaden

Manche von ihnen unterstützen als Angestellte die Arbeit der Profis in Psychiatrien, einige sind Teil der Besuchskommission des Landes, die regelmäßig die Einrichtungen überprüft. Andere kümmern sich um Menschen im betreuten Wohnen oder in Tagesstätten - inklusive deren Umfeld. So wie Jung. Diese Gruppe treibt die Sorge um, dass sie künftig nicht mehr eigenständig arbeiten darf. Und ihr Honorar so gekürzt wird, dass es nicht mehr ausreicht zum Leben. Zumal die meisten krankheitsbedingt ohnehin nicht Vollzeit arbeiten können.

Für Mittwoch, 28. Juni, hat Ex-In eine Kundgebung vor dem hessischen Sozialministerium organisiert. „Die neuen Rahmenverträge des Landeswohlfahrtverbands Hessen treten unsere Arbeit mit Füßen“, heißt es in dem Aufruf. „Unser reflektiertes Expertenwissen aus Erfahrung ist unersetzbar.“ Es stehe in keinem Fachbuch. „Denn unsere Krisenerfahrung ist unsere Berufserfahrung.“

Die Situation ist verwirrend. Nach Angaben des Landeswohlfahrtsverband (LWV) ändert sich nichts. Der aktuelle Rahmenvertrag setze die alte Regelung fort. Eine Einstufung als qualifizierte Hilfskraft habe die paritätisch durch Anbieter und LWV besetzten Eingliederungskommission nicht vorgenommen, sagte Sprecherin Elke Bockhorst der Frankfurter Rundschau auf Anfrage. „Als formale Voraussetzung wurde eine mindestens einjährige Ausbildung in Bereichen Pädagogik, Soziale Arbeit oder Pflege gemeinsam beschlossen. Diese Voraussetzung wird von Genesungsbegleitern nicht erfüllt.“ Unabhängig davon sei deren Einsatz in Psychiatrie und Psychotherapie unumstritten „sinnvoll“, so Bockhorst.

Ex-In fordert jetzt „ein Gespräche auf Augenhöhe“. Die Gruppe unterstütze auf dem Weg zur Selbstbestimmung, seien Hoffnungsträger. Bundesweit sei der Wert des Wissens um Genesung für die Psychiatrie-Erfahrenen anerkannt. „Warum nicht auch in Hessen?“